Tanken in Österreich ist deutlich günstiger als in Deutschland

Autofahrer die in Richtung Süden in Urlaub fahren oder im Grenzland wohnen, können von den Preisunterschieden erheblich profitieren. Einer Erhebung der EU-Kommission zufolge sind diese teils erheblich: Superbenzin war demnach am 5. November im Schnitt 23 Cent günstiger. Bei Diesel ist der Abstand mit 12 Cent nur etwa halb so groß. Eine 40-Liter-Tankfüllung Super ist damit in Österreich knapp 10 Euro günstiger als in Deutschland.

Vor allem steuerliche Unterschiede

Vor allem die unterschiedlich hohen Steuern verursachen einen Großteil des Preisunterschiedes. Für Diesel werden in Österreich gut sieben Cent weniger Steuer verlangt – bei Benzin sind es etwas mehr als 17 Cent. Das erklärt allerdings noch nicht den ganzen Unterschied. Fünf bis sechs Cent sind noch offen.

Höhere Logistikkosten schlagen auch in Österreich durch

Nicht ganz beziffern lässt sich der Vorteil bei den Transportkosten für Benzin und Diesel. Die sind in Deutschland zwar gerade durch das Niedrigwasser auf Rhein und Main deutlich gestiegen. Aber auch Österreich betreffen die niedrigen Pegelstände.

Zum einen können auch auf der Donau Tankschiffe nicht voll beladen werden, was den Transport verteuert, so der österreichische Autofahrerverband ÖAMTC. Zum anderen werden größere Mengen Diesel und Benzin aus Deutschland importiert. Beim Diesel ist es laut der Wirtschaftskammer Österreich rund ein Drittel der im Land benötigten Menge, beim Benzin ist es in etwa ein Viertel. Damit wirken sich die gestiegenen Logistikkosten in Deutschland auch auf Österreich aus.

Gewinne in Deutschland derzeit höher

Dass die Preise in Deutschland höher sind, könnte aber auch an den derzeit höheren Gewinnmargen liegen. Der ADAC vermutet Mitnahmeeffekte der Branche, nachdem der Rohölpreis, also der Preis für den zentralen Rohstoff, in den vergangenen Wochen deutlich gesunken ist.

Ein Beleg dafür könnten die Nettopreise für Benzin und Diesel sein – der Spritpreis also ohne Steuern und Abgaben. Üblicherweise liegt der Nettopreis laut ADAC in Österreich etwas höher als in Deutschland. Das liege daran, dass das Tankstellensystem nicht ganz so effizient wie in Deutschland ist. Auf jede Tankstelle im Land kommen weniger Kunden.

Derzeit liegt dieser Nettopreis in Österreich aber vier Cent unter dem deutschen Preis – ein möglicher Hinweis auf höhere Gewinne in Deutschland. Dem ADAC zufolge bestätigt das die Vermutung des Vereins, dass die Tankstellenpreise derzeit deutlich höher sind, als es durch die aufwändigere Niedrigwasser-Logistik notwendig wäre.

ADAC und ÖAMTC weisen allerdings beide ausdrücklich darauf hin, dass bei diesen Abschätzungen mit Durchschnittspreisen gerechnet wird. So können in Österreich beispielsweise die Aufschläge beim Tanken an Autobahnraststätten so hoch sein, dass dort Tanken wiederum teurer werden kann als in Deutschland.