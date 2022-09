Tanken in Europa: Woher kommen die Preisunterschiede?

2,07 Euro kostet Benzin diese Woche durchschnittlich in Deutschland, Diesel sogar 2,16, meldet die Europäische Kommission. Deutschland liegt damit im europäischen Vergleich bei beiden Treibstoffen in den Top drei. Lediglich die Menschen in Finnland zahlen mehr für Benzin, beim Diesel liegen die Schweiz und Schweden auf den ersten Plätzen.

Die anderen Nachbarn des Freistaats, Tschechien und Österreich sind deutlich günstiger. Benzin kostet in beiden Ländern rund 1,70 Euro, Diesel deutlich unter zwei Euro. Gerade entlang der Grenzen führt das zu Tankstellentourismus, tanken im Nachbarland, das kann richtig Geld sparen.

Länder erheben unterschiedliche Steuern und Abgaben

Der Grund für die unterschiedlichen Preise, das sind auch die unterschiedlichen Steuern und Abgaben, die die Länder erheben. Das sollte sich ändern, findet etwa Simone Thaysen von der Firma Allguth. Sie betreibt rund 30 Tankstellen in Bayern und würde sich wünschen, dass es eine gemeinsame Steuer auf Treibstoffe gäbe, "einen einheitlichen Energiesteuersatz". Das würde ihrer Ansicht nach auch dazu führen, dass es keinen Tanktourismus mehr geben würde.

EU kann nur Grenzwerte bestimmen

Für jeden Liter Benzin zahlen Menschen in Deutschland rund 65 Cent Mineralölsteuer, außerdem die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent. Diese Kosten sind in vielen europäischen Ländern niedriger.

Doch hier europaweit die Schere anzusetzen - so einfach ist das nicht, sagt Renke Deckarm von der Europäischen Kommission. Schließlich seien für Steuern die Mitgliedsstaaten selbst zuständig. Die EU könne lediglich Mindeststeuern festlegen, um den Kampf der Mitgliedsstaaten um dringend benötigte Produkte zu verhindern. Auch beim Tankrabatt in Deutschland sei genau dieser Fall eingetreten: Einfach gar keine Steuern auf den Rohstoff zu erheben, war nicht möglich. Lediglich die Absenkung der Mehrwertsteuer war möglich.

Selbst wenn sie es wollte, der EU seien in diesem Falle die Hände gebunden. Eine solche Initiative müsste von den Mitgliedsstaaten selbst ausgehen. Und das sei nach aktuellem Stand kein Thema.