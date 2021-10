Wegen hoher Spritpreise: Tanktourismus in Österreich

Schwindelerregend hohe Spritpreise - für viele Menschen derzeit ein Anlass für einen Ausflug nach Österreich, um den Tank dort billiger zu füllen. Doch warum sind die Benzinpreise hierzulande überhaupt so in die Höhe geschnellt? Das weiß Florian Hördegen vom ADAC.

Steuerlast in Österreich niedriger

"Hauptgrund, dafür, dass die Preise in Österreich deutlich geringer sind, ist die geringe Steuerbelastung in Österreich," sagt Hördegen. Es gibt keine CO2-Abgabe - in Deutschland werden dafür pro Liter Benzin sieben Cent fällig - außerdem ist die Mineralölsteuer niedriger.

"Wir wünschen uns von der neuen Bundesregierung, dass man auf die Belange der Autofahrer achtet," so Hördegen. Gerade in ländlichen Regionen seien viele Leute auf das Auto angewiesen. "Nicht jeder kann sich einfach ein neues Elektroauto leisten, um damit ein paar Liter zu sparen beim Tanken. Den Leuten darf man nicht mit den hohen Preisen jegliche finanzielle Leistungsfähigkeit nehmen."

Spritpreis könnte noch dieses Jahr Rekorde brechen

Sprit ist fast so teuer wie im Rekordjahr 2012. Nicht ausgeschlossen, dass die Höchstmarken dieses Jahr noch geknackt werden. Die aktuell hohen Preise liegen laut ADAC und Mineralölwirtschaftsverband zum einen an den Rohölpreisen, die zuletzt im Bereich von Mehrjahreshochs gelegen hatten. Zudem mache sich der stärkere Dollar bemerkbar, da Rohöl in der US-Währung abgerechnet wird. Beim Diesel kommt hinzu, dass im Herbst auch die steigende Heizölnachfrage den Preis treibt. Außerdem verwiesen beide Verbände auf den vom Staat eingeführten CO2-Preis von 25 Euro je Tonne, der seit Jahresbeginn bezahlt werden muss und den Treibstoff verteuert.

Scheuer fordert "Spritpreisbremse"

Verkehrsminister Andreas Scheuer hat Finanzminister Olaf Scholz in einem Schreiben bereits aufgefordert, für den Fall weiter heftig steigender Energie- und Kraftstoffpreise kurzfristig wirksame Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Einige EU-Mitgliedsstaaten wie Frankreich und Spanien hätten bereits mit Entlastungsmaßnahmen auf steigende Energiepreise reagiert. "Deutschland sollte aus meiner Sicht auf einen weiteren Anstieg der Energiepreise vorbereitet sein, so dass wir beispielsweise bei einem Anstieg der Benzinpreise über die 2-Euro-Marke hinaus unverzüglich im Sinne der Menschen und Unternehmen in unserem Land reagieren können", schreibt Scheuer.