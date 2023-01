Tagesgeldzinsen: Der Zinswettbewerb hat begonnen

Die Zeiten von Nullzinsen scheinen vorbei. Seit den Zinserhöhungen der europäischen Zentralbank EZB ist der Leitzins wieder bei 2,5 Prozent. Leitzins heißt: So viel Zinsen bekommen Banken, wenn sie ihr Geld bei der EZB anlegen. Aber so richtig ist das beim Kunden noch nicht angekommen. Unter den Banken in Deutschland gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich ihrer Tagesgeldzinsen.

Tagesgeldkonten eignen sich, um auf kurze Zeit Geld anzusparen, auf das man jeden Tag Zugriff hat. Lange Zeit bekamen Sparer darauf kaum Zinsen, doch das Berliner Fintech Trade Republic bietet nun zwei Prozent. Eine Ausnahme?

Zinsen aufs Tagesgeld: Bankenvergleich

Wir haben verschiedene Anbieter von Tagesgeldkonten verglichen. Unsere Stichprobe hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und zeigt nur beispielhaft, welche Angebote einige Banken haben. Die Angebote und Zinsen können sich nächste Woche auch schon wieder ändern, da die Entwicklung sehr dynamisch ist.

Aktuell zahlt die Direktbank Consorsbank die höchsten Zinsen: 2,1 Prozent. Consors gehört zum Konzern der französischen Großbank BNP Paribas. Das Angebot hat aber Haken, denn es gilt nur für Neukunden und nur für sechs Monate. Wer die vollen 2,1 Prozent haben will, muss zudem innerhalb der ersten vier Monate einen Sparplan auf Aktien oder ETFs eröffnen oder Wertpapiere im Wert von 1.000 Euro gekauft haben.

Die größte Direktbank in Deutschland, die ING Diba bietet zwei Prozent an - aber mit Konditionen. Das Angebot gilt nur für Neukunden und auch nur für vier Monate, danach sind es dann wieder nur 0,3 Prozent. Das entspricht dann einem effektiven Jahreszins von 0,86 Prozent. Die Onlinetochter der Frankfurter Sparkasse, 1822 Direkt, bietet 1,55 Prozent, aber nur für Neukunden und auch nur für ein halbes Jahr, danach sinkt der Zins wieder auf 0,3 Prozent. Das ergibt einen effektiven Jahreszins von 0,92 Prozent.

Man muss also immer ganz genau auf die Bedingungen schauen. Denn der effektive Jahreszins ist oft geringer als das angepriesene, fettgedruckte Angebot. Bei Genossenschaftsbanken gibt es keine Angebote über einem Prozent.

"Zinserhöhungen, wie es sie jetzt in letzter Zeit doch schon in rasanter Form gegeben hat, spielen sich meistens bei kleineren Banken, bei den ausländischen Anbietern und bei Direktbanken ab." Jürgen Döhler von der Verbraucherzeitschrift Finanztest

Konditionen bei Trade Republic

Für ein Zinsbeben sorgte der Neobroker Trade Republic, als er sein Angebot von zwei Prozent verkündete. Es zählt für Bestands- und Neukunden und gilt für Geldguthaben bis zu 50.000 Euro. Die Zinsen sollen monatlich ausgezahlt werden.

Allerdings liegt das Tagesgeld nicht bei Trade Republic selbst, weil der Broker keine Bank ist, sondern bei einer der drei Partnerbanken, die jeweils unterschiedlichen Einlagensicherungssystemen unterliegen. Das sind neben der Deutschen Bank und der Solarisbank aus Deutschland auch die Citibank Europe, die zum irischen System zählt. Das ist auch der einzige Kritikpunkt, den die Verbraucherzeitschrift Finanztest an dem Angebot von Trade Republic hat.

Ist mein Geld bei Trade Republic sicher?

Der Geldanlageexperte Jürgen Döhler von Finanztest sagt: "Wir sehen das Tagesgeld bei Trade Republic ein wenig kritisch, weil sie als Anleger, wenn sie dort ein Konto eröffnen, gar nicht wissen, bei welcher Bank und welcher Einlagensicherung sie landen." Trade Republic behalte es sich also vor, welcher Bank sie die Kunden zuordnet: Deutschen Bank, Solarisbank oder Citibank Europe.

In Deutschland fallen Gelder bei Privatbanken und Bausparkassen bis 100.000 Euro unter die Einlagensicherung. Das heißt: Wenn die Bank pleitegehen würde, wäre das Vermögen nicht weg. Finanztest schaut in den Zinsvergleichen daher nur auf Banken aus Ländern mit AAA-Bonität oder Doppel A-Bonität, beispielsweise aus den skandinavischen Ländern, aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus Österreich, aber eben nicht aus Irland, Malta oder Rumänien.

Bei Trade Republic ist die eine Partnerbank Citibank Europe aus Irland. Döhler sagt: "Eine irische Bank, die direkt bei uns Zinsen anbieten würde, würden wir nicht in unserem Zinsvergleich aufnehmen, sondern eben abraten."

Wie riskant ist die Geldanlage bei einem Neobroker?

Das 2015 gegründete Fintech-Unternehmen Trade Republic ist sonst bekannt für ETF- und Aktiensparpläne sowie Anlagen in Kryptowährungen. Wer dort sein erspartes Tagesgeld anlegt, das zur Sicherheit dienen soll, könnte in Zukunft verführt sein, es auch in Aktien oder ETFs zu investieren. Denn für den Aktienkauf reicht ein Klick in der App.

Große Banken hinken hinterher

Auf dem deutschen Zinsmarkt treiben die kleinen Anbieter die großen Banken also ein wenig vor sich her, denn Schwergewichte wie Bausparkassen, Genossenschaftsbanken oder andere große deutsche Banken tun sich noch schwer. Jürgen Döhler von Finanztest hat eine Erklärung: "Warum die großen Player wie Deutsche Bank oder die Sparkassen auch da noch ein bisschen hinterherhinken, hängt sicherlich mit ihrer Geschäftspolitik und ihrem großen Filialnetz zusammen. Bei den Spitzenzinsen, die so ein kleinerer Direktanbieter bieten kann, können sie nicht ohne Weiteres mithalten."

Seit einem Vierteljahr beobachtet Döhler einen kleinen Zinswettbewerb durch den Anstieg der Durchschnittszinsen. Das Aufkommen neuer, kleinerer Player helfe dem Wettbewerb auf dem Markt. Er denkt, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. In Zukunft könnte für Sparer noch mehr drin sein.