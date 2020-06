12.06.2020, 11:23 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Tag gegen Kinderarbeit - Uno befürchtet rasanten Anstieg

In Folge der Corona-Pandemie könnten weltweit Millionen junger Menschen in Kinderarbeit gedrängt werden. Davor warnen das Uno-Kinderhilfswerk Unicef und die Internationale Arbeitsorganisation ILO am internationalen Tag gegen Kinderarbeit.