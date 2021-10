Tag des Kaffees: Hohe Einnahmen des Staates dank Kaffeetrinkern

Allein das Hauptzollamt Nürnberg habe im Jahr 2020 rund 2 Millionen Euro eingenommen. Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 168 Litern ist Kaffee das beliebteste Heißgetränk der Deutschen, heißt es weiter. Viele Kaffeetrinker wüssten gar nicht, dass sie mit Steuern zu den Einnahmen des Bundes und damit der Aufrechterhaltung von staatlichen Leistungen im gesamtgesellschaftlichen Interesse beitragen, so die Mitteilung.

Zu den Verbrauchsteuern gehören neben der Kaffeesteuer, die 1787 eingeführt wurde, auch die Alkoholsteuer, die Energie- und Stromsteuer sowie die Tabaksteuer. Im Jahr 2020 nahm der Zoll rund 63 Milliarden Euro Verbrauchsteuern ein. Dies ist etwa die Hälfte aller vom Zoll im vergangenen Jahr erhobenen Abgaben in Höhe von rund 128 Milliarden Euro.

Das Aufkommen der Verbrauchsteuern fließe, so das Hauptzollamt, dem Bund zu und ermögliche wichtige Zukunftsinvestitionen in Bildung, Familie, Forschung oder Infrastruktur. Auch die staatliche Bezuschussung der Renten- und Sozialsysteme werde durch diese Einnahmen geleistet.

Entwicklungsminister fordert fairen Kaffee von Steuer zu befreien

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat derweil eine neue Regierungskoalition aufgefordert, fair angebauten und verarbeiteten Kaffee von der Kaffeesteuer zu befreien. Für die Verbraucher würde fairer Kaffee dann in etwa so günstig wie herkömmlicher Kaffee, argumentierte der Minister im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

"Das wäre eine wirksame Maßnahme gegen Kinderarbeit, denn die Eltern auf den Kaffeeplantagen bekämen endlich anständige Einkommen für ihre harte Arbeit", fügte er scheitende Minister hinzu. Die meisten Bauern auf den Kaffeeplantagen lebten in Armut und hungerten, sagte Müller. Fairer Kaffee könne das ändern, doch dessen Anteil stagniere seit Jahren. Gerade einmal sechs Prozent in Deutschland seien fair gehandelt, beklagte er.

Die Kaffeesteuer für Röstkaffee beträgt 2,19 Euro pro Kilogramm. Würde die Kaffeesteuer für fairen Kaffee abgeschafft, könnte nach Angaben des Entwicklungsministeriums ein 500-Gramm-Päckchen fair gehandelter Kaffee, das derzeit etwa 7 Euro kostet, für 1,10 Euro weniger angeboten werden.

Aus Afrika nach Europa

Die Kaffeepflanze stammt ursprünglich aus Afrika. Äthiopien gilt als Ursprungsland des Heißgetränks. Über Arabien und die Osmanen gelangte der Kaffee auch nach Europa. 1685 wurde in Wien das erste Kaffeehaus eröffnet und bereits im 18. Jahrhundert war Kaffee ein nachgefragtes Genussmittel. Der Kaffeekonsum stieg damals so stark an, dass im preußischen Königreich die private Einfuhr von Kaffee verboten und ein Kaffeemonopol errichtet wurde.

Kaffeemonopol, Einfuhrzoll, Verbrauchersteuer

Im Jahr 1787 wurde das Monopol abgeschafft und der Einfuhrzoll auf Kaffee eingeführt, so das Hauptzollamt. Dieser war bis zur Gründung des deutschen Reiches 1871 eine der größten Einnahmequellen der deutschen Staaten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelang es jedoch nicht, neue Kaffeezollsätze festzulegen. Daher wurde aus dem Einfuhrzoll eine Verbrauchsteuer. Seit 1949 fließen die Steuereinnahmen der Kaffeesteuer dem Bund zu.

Hommage an die aromatische Bohne

Den Tag des Kaffees am 1. Oktober hat der Deutsche Kaffeeverband 2006 ins Leben gerufen. In Deutschland wird in diesem Jahr zum 15. Mal die "Hommage an die aromatische Bohne" begangen, wie der Verband den Aktionstag nennt. Außerdem fällt er mit dem "International Coffee Day" am 01. Oktober zusammen.