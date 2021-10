3. Oktober an einem Sonntag - Kann man den Feiertag nachholen?

Warum nicht einen "verpassten" Feiertag als freien Tag nachholen? Darüber wurde schon einige Male in der Politik diskutiert. Der Ruf ertönte erneut in diesem Jahr, in dem wieder Feiertage auf Sonntage fallen – so auch der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Dafür könnte man zum Beispiel den Mitarbeitern am Montag frei geben.

Andere Länder holen den freien Tag nach

Solch ein Nachholen haben mit unterschiedlichen Regelungen unter anderem Spanien, Großbritannien, Irland oder Belgien schon eingeführt. In den USA wurde dafür extra ein Gesetz erlassen. So wird der Geburtstag von George Washington immer am dritten Montag im Februar gefeiert – auch wenn der 22. Februar auf einen freien Sonntag fällt.

Deutschland hat im Schnitt mehr Feiertage

Hierzulande wurde über den Vorschlag zum Nachholen von Feiertagen nicht weiter diskutiert. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) verweist darauf, dass Sinn und Zweck eines Feiertages ja nicht das Erholen sei. Außerdem – so rechnet der Hauptgeschäftsführer vor – habe Deutschland im Schnitt mehr Feiertage als die anderen Industrieländer.

"Weitere freie Tage führen zu einem weiteren Anstieg der Arbeitskosten und das, obwohl Deutschland bereits jetzt weltweit die höchsten Arbeitskosten aufweist. Hier darf nicht draufgesattelt werden." Bertram Brossardt, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Gewerkschaft nicht abgeneigt

Beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Bayern wird der Vorschlag, einen auf den Sonntag fallenden freien Feiertag an einem Werktag nachzuholen, nicht verworfen. Die kommissarische DGB-Landeschefin Verena di Pasquale begrüßt die Vorbilder aus anderen Ländern:

"Grundsätzlich steht der DGB Bayern allen Maßnahmen offen gegenüber, die für Beschäftigte arbeitsfreie Zeit und somit mehr Zeit für Hobbys und Familie zur Folge haben." Verena di Pasquale, DGB Bayern

Die DGB-Chefin kritisiert dagegen die Diskussion, in Bayern künftig mehr verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass zu genehmigen.

Zuschläge für Beschäftigte fällt teilweise weg

Für viele Beschäftigte gibt es aber noch einen anderen Grund, warum der Feiertag an einem Sonntag nicht gerade beliebt ist: Ihnen entgehen die Zuschläge. Zwar sehen die entsprechenden Gesetze weder für den Sonntag, noch für den Feiertag solch einen Ausgleich für die, die trotzdem arbeiten müssen, vor. Aber in Arbeits-und Tarifverträgen oder in Betriebsvereinbarungen sind Zuschläge zum Teil festgeschrieben.

Wird ein Aufschlag gezahlt, dann ist der bis zu einer gewissen Grenze auch steuerfrei. Den Feiertag an einen Werktag nachzuholen, würde sich für die Betroffenen auch finanziell auszahlen. Es gäbe den Zuschlag am Sonntag und an dem verschobenen freien Tag. Es hängt jedoch davon ab, was in den Verträgen oder Vereinbarungen konkret geregelt ist.

Kein doppelter Zuschlag am Ostersonntag

Eines hat das Bundesarbeitsgericht in einem Fall klargemacht, in dem es um Ostern ging: Für den Feiertag am Sonntag gibt es nur den Sonntagszuschlag. Doppelt zahlen muss der Arbeitgeber nicht. Allerdings ist der Ostersonntag anders als der Ostermontag oder Karfreitag kein in Bayern geschützter gesetzlicher Feiertag - der 3. Oktober schon.