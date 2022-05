Tag der Arbeit: Wieder vor Ort und nicht nur online

87 Kundgebungen und Maifeiern stehen heute am 1. Mai auf dem Veranstaltungskalender des DGB in Bayern. Das sind weniger als vor der Pandemie – aber weitaus mehr noch als in den vergangenen zwei Jahren. Wegen Corona und dem Lockdown waren da viele Kundgebungen abgesagt worden. In diesem Jahr lockert der DGB die Vorgaben und lädt wieder auf die öffentlichen Plätze ein - statt sich und die Forderungen nur im Internet zu präsentieren.

Unsicherheit bei den Beschäftigten

"GeMAInsam Zukunft gestalten" - so lautet das Motto zum Tag der Arbeit in diesem Jahr. Und das ist geprägt von Unsicherheit: Die hohe Inflation belastet die Haushaltskassen vieler Beschäftigter, die Konjunkturprognosen wurden nach unten korrigiert. Etliche Branchen warnen deshalb vor möglichen Kündigungen.

All das sind Themen, die in den Reden auf den Kundgebungen angesprochen werden. Bayerns DGB Chef Bernhard Stiedl spricht in Nürnberg. In München auf dem Marienplatz ist der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), Guido Zeitler, zu Gast und in Rosenheim Nicole Simons vom Bundesverstand der IG BAU. Bayerns IG Metallchef Johann Horn hält die Rede zum 1. Mai in Augsburg und Luise Klemens, die Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, in Erlangen.

DGB für höheren bayerischen Mindestlohn

Von der im Vergleich niedrigen Arbeitslosenzahl in Bayern darf man sich nach Meinung der Gewerkschaften nicht täuschen lassen. Auch in Bayern gäbe es Jobs, von denen die Menschen nicht leben könnten. Dass ab Oktober der gesetzliche Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben werden soll, das begrüßen die Gewerkschaften. Bayerns DGB Chef Bernhard Stiedl könnte sich vorstellen, dass der Freistaat da noch nachlegt. "Warum gibt es nicht in den Ballungsgebieten, wo man sehr hohe Ausgaben hat, durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten, einen bayerischen Mindestlohn." Das sei sogar in der Verfassung des Freistaates vorgesehen, so Stiedl gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Auf den Weg bringen wollen die Gewerkschaften in Bayern zusammen mit Wohlfahrtsverbänden und Vereinen auch ein Weiterbildungsgesetz mit zum Beispiel fünf Tagen Bildungsurlaub. Als einziges Bundesland hat der Freistaat das bisher nicht umgesetzt. Gerade jetzt im Umbau der Wirtschaft würde das viele vor einer Kündigung bewahren.

Gewerkschaften setzen sich für Frieden ein

Der Krieg in der Ukraine dürfte ein zentrales Thema am Tag der Arbeit sein. Abrüstung, Entspannung und Verständigung: dafür treten die Gewerkschaften seit jeher ein. In der Friedensbewegung sind viele ihrer Mitglieder aktiv. Es gibt aber auch ein Spannungsverhältnis innerhalb des DGB, wenn es um die Rüstungsindustrie geht. Für die einen bringt sie Arbeit – andere dagegen wollen Schwerter zu Pflugscharen machen. Einig sind sie sich aber in einem Punkt, den auch DGB Chef Stiedl anspricht: "Krieg kann niemals eine Lösung sein".

Kundgebung oder Familienausflug?

Ein Problem haben Gewerkschaften am Tag der Arbeit. Viele Beschäftigte zog es in den letzten Jahren nicht zu einer Kundgebung. Sie nutzen den Tag um auszuspannen oder bei entsprechendem Wetter für einen Ausflug mit Familie. Der DGB Bayern hofft deshalb, dass in Zeiten der Krise wieder mehr Mitglieder dem Aufruf zum 1. Mai folgen.