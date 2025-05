Tag der Arbeit: 80 Kundgebungen zum 1. Mai in Bayern

Der Tag der Arbeit ist für die Gewerkschaften immer schon ein Anlass gewesen, ihre Forderungen und ihre Kritik auf Kundgebungen und inzwischen auch im Netz zu präsentieren. Da werden die klassischen Themen angesprochen wie Einkommen, Arbeitsbedingungen oder die soziale Absicherung. Inzwischen spielen auch die Mieten oder die hohen Energiepreise eine Rolle, die viele Haushalte belasten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine acht Mitgliedsgewerkschaften betonen immer wieder auch die Solidarität mit Minderheiten, sprechen sich gegen Antisemitismus und Ausländerhass aus – was in den Betrieben nicht immer leicht umzusetzen ist. Gemeinsam gefeiert wird am 1. Mai traditionell aber auch. Im Anschluss an die Kundgebung finden oft Feste für die ganze Familie statt.

Zentrale Kundgebung in Würzburg

Zu insgesamt 80 Kundgebungen im Freistaat haben die Gewerkschaften eingeladen. Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl spricht auf der zentralen Veranstaltung in Würzburg, IG-Metall-Bezirksleiter Horst Ott tritt in Passau auf. In Ingolstadt ist Verdi-Chef Frank Wernecke zu Gast und auf dem Marienplatz in München der Vorsitzende der IG BAU, Robert Feiger.

Eines trübt etwas die Stimmung bei den Kundgebungen: der Anschlag im Februar auf einen Demonstrationszug von Verdi in München, bei dem eine Mutter und ihr Kind starben. Das Sicherheitskonzept für den 1. Mai wurde entsprechend angepasst, Kundgebungen aber nicht abgesagt, heißt es vom DGB auf Nachfrage.

Forderung zum 1. Mai: Faire Löhne und mehr Investitionen

Faire Löhne sicherzustellen, ist eine der Hauptaufgaben von Gewerkschaften. Und auch am 1. Mai werden diese auf vielen Kundgebungen wieder eingefordert. Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl streitet die Konjunkturkrise nicht ab. Er warnt aber, deshalb auf Dumpinglöhne zu setzen.

"Bayern ist kein Niedriglohnland. Wir müssen besser sein, statt billiger", sagt Stiedl. Gute Produkte für den Weltmarkt bekomme man nicht mit niedrigen Löhnen, diese schreckten qualifiziertes Personal nur ab.

Was Bayerns Wirtschaft aus Sicht der Gewerkschaften dringend braucht, seien Investitionen. Hier sieht der DGB auch den Freistaat in der Pflicht. Dieser soll aus dem Sonderpaket des Bundes etwa 16 Milliarden Euro erhalten. Laut Berechnungen des bayerischen DGB braucht es aber 22 Milliarden, um die Infrastruktur wieder flottzumachen.

Tarifbindung: Seit Jahren Thema am Tag der Arbeit

Eine andere Forderung, die schon seit Jahren am 1. Mai erhoben wird, ist die nach einer Tarifbindung bei Aufträgen des Staates. Diese kommt mit Unterschrift von Ministerpräsident Söder unter dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene. Bayern könne sich dem bei Aufträgen des Staates jetzt nicht mehr länger verweigern, so Stiedl. Eine Tarifbindung würde bedeuten, dass Firmen, die einen Auftrag des Freistaates erhalten, Tariflohn zahlen müssen.

Zahl der Mitglieder bei Gewerkschaften stagniert

Bei einer Kundgebung am Tag der Arbeit dabei zu sein, ist nicht Pflicht. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnte aus Sicht der Gewerkschaften höher sein. Die Zahl der Mitglieder auch: In Bayern sind knapp 800.000 bei einer Einzelgewerkschaft des DGB organisiert – von fast sechs Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.

Auch der DGB hat ein Problem mit der Demografie. Nicht alle Babyboomer, die demnächst in Rente gehen, bleiben Mitglied. Und Jüngere, die eintreten könnten, gibt es von Jahr zu Jahr weniger. Zudem teilen Gewerkschaften das Schicksal vieler Großorganisationen: eine Mitgliedschaft kostet und ist nicht gerade beliebt.

Aber mit einem können sie auch punkten: Immer noch mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt laut Umfragen, dass es die Gewerkschaften in Deutschland braucht.