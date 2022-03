Tafeln in Deutschland brauchen dringend Spenden

Die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise haben die Zahl der Tafel-Besucher in die Höhe getrieben. Hinzu kämen die ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die sicher noch mehr würden, sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl. Die Tafeln seien so gefordert wie nie. Doch ausgerechnet in dieser Situation gingen die Spenden an die Tafeln zurück.

Mehr Besucher und höhere Kosten kaum zu stemmen

Der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl appellierte an Unternehmen und Bürger, dringend Lebensmittel- und Hygieneartikel zu spenden. Gleichzeitig forderte er Unterstützung von der Politik. Die stark gestiegenen Spritpreise bedeuteten für eine mittelgroße Tafel Mehrkosten von schätzungsweise 17.000 Euro pro Jahr. Dazu kämen die zusätzlichen Kosten für die Kühlung von Lebensmitteln. Ehrenamtliche Vereine könnten das nicht stemmen.

Tafeln versorgen arme Menschen in ganz Deutschland

Aktuell kommen rund 1,65 Millionen Menschen regelmäßig zu den Tafeln, darunter viele Senioren, deren Rente oder Grundsicherung nicht ausreichen. Die erste Tafel wurde in Deutschland 1993 in Berlin gegründet. Mittlerweile gibt es in den 191 Städten Deutschlands mit mehr als 50.000 Einwohnern zu fast 90 Prozent eigene Tafeln, die Menschen mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs versorgen.