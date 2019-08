28.08.2019, 11:35 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

SUV statt Corsa: Opel in Eisenach baut ab jetzt Geländewagen

Neustart bei Opel in Eisenach: Mehr als zwei Jahrzehnte war das Autowerk in Thüringen auf Kleinwagen spezialisiert. Doch ab heute wird dort der Stadtgeländewagen Grandland gebaut. Dagegen gibt es beim Opel-Stammwerk in Rüsselsheim harte Einschnitte.