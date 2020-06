12.06.2020, 16:00 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

SUV fahren wird teurer: Kfz-Steuer für Spritschlucker steigt

Neue Autos mit hohem Spritverbrauch fahren soll mehr kosten: Die Bundesregierung will deshalb die KfZ-Besteuerung ab Januar 2021 stärker an den CO2-Ausstoß von Pkw koppeln. Wie hoch die Steuer genau steigen soll und was die Kfz-Steuerreform bringt.