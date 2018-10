Supermärkte stocken auf

Für Aldi, Lidl oder Rewe ist es mittlerweile ganz normal, nicht nur ebenerdige Verkaufsflächen zu planen und zu bauen, sondern auch in die Höhe zu denken: mit Stockwerken für Büros, Hotels, Kindertagesstätten und vor allem auch Wohnungen.

Aufstockungen bestehender Märkte nicht möglich

Aufstockungen bestehender Märkte kommen allerdings schon aus statischen Gründen nicht in Frage. Und Lidl plant derzeit auch keine Abrisse in größerem Umfang, so Alexander Thurn, Mitglied der Geschäftsleitung von Lidl und zuständig für den Immobilienbereich in Deutschland.

„Es geht jetzt nicht darum, dass wir alle Bestandsgebäude wegnehmen und komplett bebauen. Aber im Zuge von möglichen Erweiterungen, Abriss, Neubauten, machen wir uns natürlich Gedanken.“

Lidl geht davon aus, in den kommenden Jahren rund 2000 neue Wohneinheiten fertigstellen zu können. Für die Mieter werde ein optimales Preis Leistungsverhältnis angestrebt. Abhängig von Lage und Baukosten der Wohnungen.