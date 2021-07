Videospiel "Super Mario 64" für 1,3 Millionen Euro versteigert

Zum ersten Mal hat ein Videospiel bei einer Versteigerung mehr als eine Million Dollar eingebracht. In Dallas hat eine unbekannte Person 1,56 Millionen Dollar (1,31 Millionen Euro) für das Spiel "Super Mario 64" bezahlt. Das Spiel war ungeöffnet und offenbar in einem hervorragenden Zustand.

"Super Mario 64" ist ein Klassiker des Jump 'n' Run-Genres

"Super Mario 64" ist ein Spiel von Nintendo, stammt aus dem Jahr 1996 und zählt zu den sogenannten Jump 'n' Run-Spielen. Hier gilt es als Vorreiter. Die Figur Mario muss dabei mit verschiedenen Bewegungen unterschiedliche Hindernisse überwinden und Aufgaben erfüllen. Fast zwölf Millionen mal soll das Spiel verkauft worden sein. Heute gibt es das Spiel beispielsweise noch in der Fassung "Super Mario Odyssey".

"The Legend of Zelda" brachte zuvor 870.000 Dollar

Im Rahmen der gleichen Versteigerungsreihe hatte zuvor auch schon ein weiteres Videospiel in Originalverpackung eine Rekordsumme erreicht. Eine Kopie des Videospiels "The Legend of Zelda" wurde für 870.000 Dollar (rund 732.500 Euro) verkauft. Auch dieses Spiel stammt von Nintendo.

Die seltene Version sei während eines nur wenige Monate dauernden Produktionsdurchlaufs Ende 1987 hergestellt worden, so das Auktionshaus Heritage Auctions. Auch hier ist der Käufer unbekannt. Die erste Ausgabe des beliebten Spiels wurde 1986 veröffentlicht. "The Legend of Zelda" markiert den Beginn einer der wichtigsten Sagen der Spiele-Geschichte, heißt es beim Auktionshaus.

Super Mario auch für 660.000 Dollar

Zuletzt hatte davor im April ein Spiel eine Rekordsumme erzielt. Eine noch ungeöffnete Ausgabe von Nintendos Super Mario wurde da für 660.000 Dollar versteigert. Sie war nach dem Kauf 1986 in einer Schublade vergessen worden.

Retro-Videospiele bei Sammlern beliebt

Retro-Videospiele sind in den vergangenen Jahren bei Sammlern immer beliebter geworden, was die Preise für alte Konsolen und Videospielkassetten bei Auktionen in die Höhe treibt. Auch Pokémon-Sammelkarten erzielen bei Auktionen immer wieder Rekordpreise.