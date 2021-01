Super E10 auch nach zehn Jahren wenig genutzt

Bundesumweltministerium: Mehrverbrauch kaum messbar

Ein Mehrverbrauch durch E10 sei - wenn überhaupt - nur marginal und werde durch den günstigen Preis um ein Vielfaches wieder ausgeglichen, meint ADAC-Sprecher Boos. Beim Bundesumweltministerium schätzt man, dass der Mehrverbrauch bei weniger als zwei Prozent liegt und im Alltag gar nicht messbar ist. Andere Einflüsse spielten eine Rolle wie Fahrverhalten, Verkehrsdichte, Witterung, Straße, die den Verbrauch zusätzlich und stärker beeinflussten. Durch eine energiesparende Fahrweise könne man den Kraftstoffverbrauch um mehr als 25 Prozent senken.

Mineralölwirtschaftsverband wünscht sich höheren Anteil

Die Einführung vor zehn Jahren geht auf eine europäische Richtlinie zurück. Beim Mineralölwirtschaftsverband hätte man gerne, dass mehr Verbraucher E10 tanken. Seit einigen Jahren liegt der Anteil der Kraftstoffsorte bei 13 bis 14 Prozent des gesamten Benzinabsatzes in Deutschland. Viel mehr Tankkunden könnten von E5 auf E 10 wechseln und so umgehend zu mehr Klimaschutz im Verkehr beitragen, heißt es beim Verband. Auch im Bundesumweltministerium setzt man sich dafür ein. Biokraftstoffe wie das im E10 enthaltene Bioethanol spielten eine wichtige Rolle beim Klimaschutz und bei der Energieversorgung. Durch die Kraftstoffsorte E10 gebe es noch großes Potential, mehr Bioethanol in Verkehr zu bringen, meint der Pressesprecher des Ministeriums Christopher Stolzenberg. Indem man Biokraftstoffe verwende, sinke auch die Abhängigkeit vom immer knapper werdenden Erdöl, das oftmals aus politisch instabilen Ländern importiert werde. Allerdings verweist der Ministeriumssprecher auch darauf, dass "Bio" nicht gleich "Öko" ist.

"Teller vor Tank"-Diskussion

Die Steigerung des Anteils von Biokraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen sei keine nachhaltige Option, so der Sprecher des Bundesumweltministeriums Stolzenberg. Aus diesem Grund werde bei der Umsetzung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie ("RED II") der Anteil an Biokraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermitteln auf das aktuelle Niveau gesetzlich begrenzt. Beim Mineralölverband weist man die Kritik zurück. Das Ethanol im E10 stehe nachweislich nicht in Konkurrenz zu Nahrung, heißt es. Der Pressesprecher des Verbands Alexander von Gersdorff verweist darauf, dass das Bioethanol ausschließlich aus nachhaltig zertifiziertem Anbau gewonnen werde. Umweltschützer dagegen beklagen den Flächenfraß, der ihrer Meinung nach durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe entsteht. Kein Land könne sich leisten, wertvolle Ackerflächen mit noch mehr Monokulturen für Biosprit zu verschwenden, warnt etwa Greenpeace.

Kritik von Umweltschützern

Das Bundesumweltministerium schätzt, dass durch den Einsatz von E10 jährlich in Deutschland gegenüber fossilen Kraftstoffen Treibhausgase eingespart werden, die rund zwei bis drei Millionen Tonnen CO2 entsprechen. Auch der ADAC und der Mineralölwirtschaft sind der Ansicht, dass E10 gut für die Umwelt ist. Umweltschützer halten von dem Kraftstoff aber offensichtlich nichts. So kritisierte der Greenpeace-Verkehrsexperte Tobias Austrup auf BR-Anfrage, die Geschwindigkeit der Klimakrise und des Branchenwandels hätten E10 und den Verbrennungsmotor längst überholt. Die Zukunft des Autos sei batterieelektrisch, so der Greenpeace-Experte. Beim Naturschutzbund Nabu sieht man das ähnlich. Der dortige Verkehrsexperte Johannes Russmann meint gegenüber dem BR, Biokraftstoffe hätten mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz nichts zu tun. Das sei eine anachronistische Verkehrspolitik.

E10-Anteil im Ausland höher

Die Zurückhaltung scheint dabei vor allem ein deutsches Phänomen zu sein. So verweist der ADAC-Pressesprecher Boos darauf, dass in Frankreich und den Niederlanden E10 mittlerweile die Benzinsorte mit dem höchsten Marktanteil ist. In den USA wird gar E15 angeboten.

