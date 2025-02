Wirtschaftsfaktor Super Bowl: Wie Bayern davon profitiert

Es gibt ein kleines, aber verlässliches Zeichen dafür, dass der nächste Super Bowl im US-Football ansteht: die Prospekte deutscher Supermärkte und Discounter. Denn pünktlich zum zweiten Sonntag im Februar werden auch Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande mit Bagels, Beef und Burger überhäuft.

Während der Super Bowl für viele amerikanische Sportfans schon lange das Highlight des Jahres ist, hat er auch in Deutschland allmählich eine gewisse Fangemeinde aufgebaut – und sich damit zu einer kleinen zusätzlichen Einnahmequelle für den Einzelhandel entwickelt.

Kickoff wird in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr (MEZ) sein, wenn die Kansas City Chiefs den Philadelphia Eagles gegenüberstehen.

Auch in Bayern wird der Super-Bowl-Hype größer

Konkrete Zahlen, wie stark der bayerische Einzelhandel vom Super Bowl profitiert, kann Bernd Ohlmann nicht vorlegen. Doch es dürften mehrere Millionen Euro sein, schätzt der Sprecher des Handelsverbands Bayern und zieht einen Vergleich zu Halloween oder dem Black Friday. "Früher haben einige erst müde darüber gelächelt, jetzt sind sie auf den Zug aufgesprungen", stellt Ohlmann fest.

Das liegt auch daran, dass die amerikanische Football-Liga NFL sich nicht mehr nur auf das Heimatland beschränkt, sondern vergangenes Jahr nach 2022 erneut für ein Spiel in München gastierte: Die Carolina Panthers besiegten in einem knappen Spiel die New York Giants. Bei der Allianz Arena will man sich zu Zahlen nicht äußern und teilt auf BR24-Anfrage nur knapp mit: "Wir waren zufrieden und die Zukunft der NFL in München ist noch offen."

Auch wenn "mehrere Millionen" erst einmal nach viel klingt, bleiben sie doch nur ein Bruchteil des gesamten Jahresumsatzes im bayerischen Einzelhandel, der bei mehr als 70 Milliarden Euro liegt.

Super Bowl: Mehr als zwei Millionen Deutsche sehen zu

In den USA findet der Super Bowl freilich in ganz anderen Dimensionen statt. Bis zu 125 Millionen Menschen sehen sich dort jedes Jahr das Mega-Event live im Fernsehen an. Trotz enormer Kosten sind die Werbeplätze begehrt: Zehn Slots mit jeweils 30 Sekunden Werbezeit auf dem Sender "Fox" seien diesmal für bis zu acht Millionen US-Dollar verkauft worden. Die NFL selbst kam 2023 auf einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Dollar.

Auch wenn das Spiel in Deutschland mitten in der Nacht übertragen wird, sahen vergangenes Mal rund 2,1 Millionen Menschen bei RTL zu. Auch diesmal wird es der Sender wieder übertragen, außerdem der Streamingdienst DAZN. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden dann auch einen 15-sekündigen Spot von Bosch zu sehen bekommen, das als voraussichtlich einziges deutsches Unternehmen bei dem US-Event wirbt.

Vom Deutschen Sportwettenverband heißt es: "Der Super Bowl generiert in etwa ähnlich viele abgegebene Wetten wie die Topspiele der Bundesliga."

Drei NFL-Spiele in den nächsten Jahren in Berlin

Für den deutschen NFL-Chef Alexander Steinforth ist "Deutschland der Wachstumsmarkt Nummer Eins", wie er kürzlich in einem Interview bekräftigte. Eine Umfrage im Auftrag der Liga will sogar mehr als 18 Millionen deutsche Footballfans identifiziert haben. Für dieses Jahr steht bereits ein Spiel in Berlin im Kalender, 2027 und 2029 soll es dort je ein weiteres geben.