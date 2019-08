Summer Breeze: Metal-Festival macht Kleinstadt reicher

Mitte August verwandelt sich Dinkelsbühl: Schwarz ist jetzt die beherrschende Farbe in der Stadt an der Romantischen Straße. Keine gewöhnlichen Touristen halten diesmal Einzug. Zu sehen gibt es Fledermäuse und Totenköpfe, selbst das Eis ist schwarz.

Denn: Vor den Toren von Dinkelsbühl steigt ein riesiges Heavy Metal-Festival. Gleich nach Wacken ist es das zweitgrößte Event dieser Art in Deutschland mit 40.000 Besuchern - mehr als dreimal so viel wie die Stadt Einwohner hat.

Einheimische freuen sich über starke Umsätze

"Nette und freundliche Leute, die Erfahrung haben wir gemacht", sagt ein Dinkelsbühler über die Festivalgäste. "Und bringen auch viel Geld in die Stadt", betont eine Bewohnerin. Dinkelsbühl profitiert, das Festival ist ein Wirtschaftsfaktor. Im letzten Jahr gab es zehn Prozent mehr Übernachtungen.

Auch das "Goldene Lamm" ist längst ausgebucht. Sebastian Fandrey führt das Hotel in der vierten Generation. "Es ist um Dinkelsbühl 20, 25 Kilometer Radius alles voll. Jedes Bett ist belegt."

Hotelier: "Mancher mag Schlager, ich tu's nicht, ich mag Metal"

Das Geschäft geht für Sebastian Fandrey vor. Doch jede freie Minute nachmittags und abends zieht es den 44-jährigen Hotelier selbst aufs Festival.

In seiner Jugend hörte Fandrey gern die Pioniere des Genres, britische Heavy Metal-Bands wie Judas Priest und Iron Maiden. Heute will er unbedingt noch seine Lieblingsband "Queensrike" erleben. "Das ist einfach gute Musik von Leuten, die ihre Instrumente beherrschen. Mancher mag Schlager, ich tu's nicht, ich mag Metal", so Fandrey.

Ravioli, Ochenbraterei und 120 Bands

Am Eingang wird streng kontrolliert: vor allem nach Waffen und Drogen. Auch Glas ist verboten. Das Bier wird aus Plastikbechern und Plastikhörnern getrunken. Das Gelände dient sonst als Futterwiese für die Landwirtschaft. Jetzt ist es ein Campingplatz mit einem Hauch von Woodstock.

Das Ticket für das Festival kostet 150 Euro, dafür gibt es 120 Bands. Viele Gäste versorgen sich selbst, andere geben sich mit Dosenbier und Ravioli vom Supermarkt auf dem Festivalgelände zufrieden. Doch nicht alle: Mit einer eigenen Ochsenbraterei anwesend ist auch eine Landwirtsfamilie aus dem Nachbarort.

Die Fans sind wie immer begeistert. Vor allem auch Jessica Brock und Kai Meister. Sie haben gerade geheiratet. Auf dem Summer Breeze haben sie nun einen Teil ihrer Flitterwochen verbracht.

Pfarrer und Polizei zufrieden

In Anfangszeiten haben Teile der evangelischen und auch der katholische Kirche in Dinkelsbühl das Festival verteufelt. Heute bieten die Protestanten auf dem Summer Breeze Tag und Nacht seelischen Beistand an.

"Wir haben das ganz oft, dass wir an den ersten Tagen Besucher da haben, die irritiert schauen und skeptisch rübergucken und weiterlaufen. Beim zweiten Tag kommen sie dann, um das Handy aufzuladen. Am dritten Tag sind sie dann da und reden mit uns. Wir haben inzwischen so eine Art Stammkundschaft." Philipp Stoltz, protestantischer Pfarrer

Nicht nur der Pfarrer, auch die Polizei zieht eine positive Gesamtbilanz. Zur Anzeige sei nur eine Handvoll Körperverletzungen und Drogenvergehen gekommen. Doch ein großes Problem seien diesmal Diebstahldelikte. Vor allem Handys seien so abhanden geraten. Den Täter mit dem Löwenanteil habe man jedoch ertappen können. 42 der bis zu 50 gestohlenen Mobiltelefone habe man allein in seinem Rucksack vorgefunden.