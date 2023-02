Süß ohne Zucker und vegan: Trends und Themen auf der Biofach

Die Biofach und die Naturkosmetikmesse Vivaness sind wieder da, wo sie sein sollen: In den Hallen der NürnbergMesse trifft sich nach zwei Corona-Jahren die internationale Biobranche wieder zur Weltleitmesse – und zwar im Februar. Nach einer digitalen Ausgabe 2021 und einer Sommer-Edition 2022 ist es sowohl für Händler und Käufer besser, Anfang des Jahres Geschäfte abzuschließen. Rund 2.800 Aussteller kamen dazu nach Nürnberg, mehr als 70 Prozent von ihnen aus dem Ausland.

Gulasch ohne Fleisch, Flammkuchen ohne Speck

Nichts Tierisches: Der Trend schlechthin ist seit Jahren das Thema "Vegan". Vor allem Hafermilch wird immer beliebter – auch in Bio-Qualität. Was dieses Jahr in den Messehallen aufällt: die Vielfalt an veganen Fertiggerichten, die auf traditionellem Essen beruhen. So gibt es Gulasch mit Seitan-Stücken, einem Weizeneiweißprodukt, das aus der japanischen Küche stammt. In einer anderen halle gibt es Bio-Flammkuchen, mal klassisch mit Speck, mal mit Soja als Speckersatz. Vegan sei ein Markt der immer weiter wachse, sagt Ralf Bonacker von der Firma Flammkuchen-Profi. "Die Nachfrage der Kundschaft zeigt das".