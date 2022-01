Südostlink: Erste Kabellieferung in Regensburg eingetroffen

Die erste Kabellieferung für die geplante Stromleitung Südostlink ist in Regensburg eingetroffen. Wie der Netzbetreiber Tennet am Mittwoch (26.01.) mitteilte, sind 19 Kabeltrommeln mit dem Schiff am Regensburger Hafen angeliefert worden. Die Kupferkabel sollen ab 2024 auf einer Strecke von rund 270 Kilometern in Bayern verlegt werden.

Gewicht von drei Eiffeltürmen

Eine solche Kabeltrommel trägt circa 1,75 Kilometer Erdkabel und wiegt rund 80 Tonnen. Insgesamt sollen bis zum voraussichtlichen Baubeginn der Höchstspannungsleitung in zwei Jahren rund 300 Kabeltrommeln in Regensburg eingelagert werden. Zusammen bringen die Kabeltrommeln rund 24.000 Tonnen auf die Waage. Das entspricht in etwa dem Gewicht von drei Eiffeltürmen.

Widerstand gegen Südostlink

Ein erster Teil der geplanten Gleichstromleitung verläuft zwischen Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und einem Gebiet in der der Nähe von Landshut. 2027 soll die Leitung in Betrieb gehen. Gegen den Bau der geplanten Stromtrassen regt sich seit geraumer Zeit Widerstand. In vielen Regionen in Nord- und Ostbayern haben sich Bürgerinitiativen gegründet, die gegen die Stromtrasse zu Felde ziehen. Die Stromleitung soll Bayern mit Strom aus nord- und ostdeutschen Windkraftanlagen versorgen.

Aus Frankreich nach Regensburg

Gefertigt werden die Erdkabel für den Südostlink in Gron in der Nähe von Paris und werden dann über den Seeweg nach Regensburg verschifft. Der Zielhafen in Regensburg sei strategisch günstig gelegen und verkehrstechnisch gut angebunden, heißt es vom Netzbetreiber Tennet. Von dort aus sollen die Kabel über den Landweg an die künftigen Baustellen gebracht werden, unter anderem in die Nähe von Landshut.