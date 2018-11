Südostasien im Fokus der deutschen Wirtschaft

Die Trends in Asien: Bezahlen per Handy-App, statt mit physischem Geld, Autos mit Elektro- oder Gasantrieb, Milliarden-Investitionen in neue Bahntrassen und Kraftwerke.

Wie werden bayerische Konzerne von dieser Dynamik profitieren? Darüber spricht Siemens-Chef Joe Kaeser bei der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Jakarta. Im BR-Interview sagte er: "Man sollte sich das ganz genau überlegen, was man tut. Deshalb, weil Deutschland als Exportland genau von den Ländern lebt, die möglicherweise jetzt auf der anderen Straßenseite zurückkommen möchten und auch was von Deutschland haben möchten."

Südostasien wird für deutsche Wirtschaft interessanter

Also: Knowhow und Marktzugang im reichen Europa. Neben Joe Kaeser spricht bei der zweitägigen Asien-Pazifik-Konferenz auch der Chef des Herzogenauracher Automobilzulieferers Schaeffler, außerdem die Spitzen der Münchner Firma für Sicherheitstechnologie Giesecke und Devrient und von TÜV Süd.

Südostasien, vor allem Vietnam, wird für die Deutschen immer interessanter: Denn China wird auch wegen des Handelskriegs mit den USA ein zunehmend problematischer Standort.