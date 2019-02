Suche nach dem guten Leben: Kommunen in Bayern und Israel

Das Schloss Blumenthal in Schwaben: Hier leben 42 Erwachsene und 18 Kinder zusammen auf 1.200 Quadratmeter Grund. Der Großteil gehört allen gemeinsam. Jedes Mitglied, jede Familie, die hier lebt, hat auch einen privaten Bereich.

Wunsch nach weniger Anonymität

Nicht mehr in der Anonymität der Großstadt untergehen, sondern seine Nachbarn als Teil des eigenen Lebens begreifen. Und dabei auch mehr Vielfalt erfahren - das ist die Idee des Projekts. Im Alltag kommt es da auch zu Spannungen, erzählt Bewohnerin Nina Meya.

"Wann immer Menschen zusammenkommen, gibt es auch Konflikte und das ist uns sehr bewusst. Wir gehen da sehr konstruktiv damit um. Also, wir haben auch innerhalb der sozialen Gruppe einen Arbeitskreis und der kümmert sich auch um Konflikte. Und wann immer man einen Konflikt mit jemandem nicht lösen kann, kann man da hingehen und sich Hilfe suchen." Nina Meya, Bewohnerin Schloss Blumenthal

Im Kibbuz Sama in Israel geht das Konzept eines sozialen Gemeinwesens noch weiter. Die Mitglieder sind nicht nur gleichberechtigt, sie teilen auch ihre Finanzen. "Wir waren konsequent, absolute Unabhängigkeit und volle Verantwortung für sich selbst. Das bedeutet, dass man arbeitet oder auch nicht. Man kann machen, was man will." So beschreibt Kibbuz-Gründer Yossi Ovnat sein Lebensprojekt.

Ideal einer Gemeinschaft ohne Eigennutz

Kibbuz - das ist das hebräische Wort für die Kommune im Sinn des kollektiven Zusammenlebens. Angefangen hat alles lange Zeit vor der Gründung des Staates Israel. Der erste Kibbuz entstand 1909 am Ufer des See Genezareth. Lange stand das Modell für den Traum von einer besseren Gemeinschaft ohne Privateigentum.

Im Kibbuz Sama scheint man diesen Traum ein Stück weit fortsetzen zu wollen. Es ist ein kollektives Unternehmen, das trotz mancher Konflikte funktioniert. Verantwortung, Vertrauen und Kommunikation gelten als die drei Grundsäulen. Hin und wieder gibt es auch Sanktionen, wenn Mitglieder doch mehr ausgeben, als ihnen zusteht. Dann muss die Kreditkarte für drei Monate abgegeben werden. Zentral ist für Gründer Yossi Ovnat aber der Glaube an den Einzelnen in der Gemeinschaft.

"Nur, wenn man es schafft, jemand anderem zu vertrauen, dessen Eigenarten zu akzeptieren, kann man so leben, dass es einem selbst und den Menschen um einen herum gut tut. Nur dann kann man ein Leben in Harmonie führen." Yossi Ovnat, Gründer Kibbuz Sama

Die Öffentlichkeit darf auch mitmachen

Harmonie ist auch in Schloss Blumenthal wichtig. Die Bewohner betreiben einen kleinbäuerlichen Bio-Hof. Das Gemüse bauen sie im eigenen Garten an - im Winter im Gewächshaus. Mit der Ernte versorgen sie sich selbst, den Gasthof und das Hotel auf dem Gelände - aber auch Menschen aus der Region. Für sie gibt es besondere Gemeinschaftsevents in der Natur: wie Zwiebeln stecken oder Kohl ernten. Außerdem gibt es künstlerische und kulturelle Angebote. Einmal im Jahr findet ein Elfenfestival statt - mit eigenen Feenkostümen.

Für die Bewohner von Schloss Blumenthal geht das Konzept des Zusammenlebens auf - es funktioniert seit mehr als einem Jahrzehnt. Und vielleicht erreichen sie eines Tages 42 Jahre Gemeinschaft - wie mittlerweile die Menschen im Kibbuz Samar in Israel.

