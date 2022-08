Studienergebnis: Tankrabatt wurde an Kunden weitergegeben

Der Tankrabatt in Deutschland wurde im Zeitraum von Juni bis Ende August an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitgehend weitergegeben. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam der Universität Erlangen-Nürnberg. Für die Vergleichsstudie wurden Daten ausgewertet, die von der EU-Kommission wöchentlich von Tankstellen in Europa erhoben werden.

Tankrabatt: Mit kleiner Verzögerung weitergegeben

Die Studienergebnisse stützen sich auf Daten, die sich mit der Preisentwicklung in Deutschland und den neun angrenzenden Nachbarstaaten beschäftigen, erklärt Professor Jonas Dovern vom Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Erlangen-Nürnberg: "Demnach sieht es tatsächlich so aus, dass die Steuer-Reduzierung der Kraftstoffe mit einer kleinen Verzögerung an die Endverbraucher weitergegeben worden ist."

Ausnahme: Diesel-Preis kaum gesunken

Eine Ausnahme gebe es aber: der Dieselkraftstoff. In den EU-Nachbarstaaten seien die Preise für Diesel seit Ende Juni sehr stark zurückgegangen. Dagegen sei der Diesel-Preis im gleichen Zeitraum in Deutschland nur gering gesunken, so Professor Dovern. Beim Diesel sei der Tankrabatt aktuell gar nicht mehr spürbar.

Gute Konjunktur, höherer Dieselverbrauch

Auch der Automobilclub ADAC hat die Kraftstoff-Preisentwicklungen in den vergangenen Monaten genau beobachtet. Stefan Gerwens, Leiter des Ressorts Verkehr beim ADAC, sieht beim Dieselpreis einen Zusammenhang mit der Industrie: "Die enormen Preissteigerungen beim Diesel hängen sicherlich damit zusammen, dass die Konkurrenzsituation zur Industrie zunimmt."

Die Industrie gehe dazu über, Prozesse, die bisher mit Gas betrieben wurden, stärker mit Heizöl durchzuführen, das dem Diesel sehr ähnlich sei. Hinzu komme, dass auch einige Privathaushalte vermehrt Heizöl gekauft hätten. Der Dieselpreis sei zudem stark vom Lkw-Transport getrieben, so der ADAC-Experte weiter. Durch die gute Konjunktur sei deshalb auch bei Transportunternehmen die Nachfrage nach Diesel erhöht.

ADAC noch zurückhaltend mit Beurteilung

Nach eigenen Beobachtungen sei der Tankrabatt aber nicht vollständig an die Verbraucher weitergeben worden, sagt ADAC-Experte Gerwens. Mit einer abschließenden Beurteilung hält sich der ADAC allerdings noch zurück: Man warte gespannt darauf, wie die Ergebnisse der Untersuchungen des Bundeskartellamts ausfallen, die derzeit noch laufen.

Ende Tankrabatt: Preissteigerungen um 30 Cent

Jonas Dovern von der Universität Erlangen-Nürnberg rechnet damit, dass die Kraftstoffpreise in naher Zukunft wieder steigen werden – wenn auch nicht sofort ab 1. September. Beim Benzin könnte der Preis relativ zügig um 30 Cent pro Liter nach oben klettern. Der Diesel-Preis hingegen würde seiner Einschätzung nach nicht um volle 17 Cent steigen, sondern nur um ein paar Cent.