Studie zum Mindestlohn: Weniger Geringverdiener

Etwa jeder fünfte Beschäftigte musste 2020 mit weniger als zwei Drittel des mittleren monatlichen Bruttoentgeltes auskommen - trotz einer Vollzeitstelle. Die Böckler-Studie kommt nach den aktuellsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 18,7 Prozent. 2011 waren es 21,1 Prozent – ein Rückgang in kleinen Schritten also.

Doch muss natürlich erst einmal bestimmt werden, wer Geringverdiener ist. Die Experten der Böckler-Stiftung orientieren sich dabei an der Definition der Nürnberger Behörde. Die spricht vom "unteren Entgeltbereich" – aktuell sind das höchstens 2.284 Euro brutto im Monat.

Große Unterschiede nach Regionen

Noch immer ist der Anteil an Geringverdienern in Ostdeutschland größer als in Westdeutschland. Wolfsburg und Erlangen kommen auf die niedrigsten Zahlen mit 6,4 bzw 8,3 Prozent. Die höchste Quote weist der Erzgebirgskreis auf mit 43,2 Prozent Geringverdienern.

Schaut man nur auf die Ergebnisse für Bayern so weisen außer Erlangen nur Ingolstadt und München unter zehn Prozent aus. Über 20 Prozent Anteil an Beschäftigten mit niedrigem Bruttoverdienst kommen unter anderem Berchtesgaden, Erding, Freyung-Grafenau, Passau, Weiden in der Oberpfalz oder Fürth. Und die meisten im Freistaat gibt es laut Böckler-Studie in Coburg mit 27,4 Prozent.

Weniger Geringverdiener in Städten

Besser verdienen lässt sich im Schnitt dort, wo sich große Industriebetriebe oder die Finanzbranche angesiedelt haben. In Bayern trifft das zum Beispiel für Ingolstadt als Standort von Audi zu. Auch Deggendorf mit BMW schneidet besser als der Bundesdurchschnitt in puncto Geringverdiener ab. In eher ländlichen Regionen sinkt laut Studie das Einkommensniveau insgesamt. Es gibt mehr Vollzeitbeschäftigte, die mit weniger als 2.284 Euro brutto auskommen müssen, zum Beispiel in und um Lichtenfels oder Kronach. Die Autorinnen und Autoren der Böckler-Studie raten allerdings, genauer hinzuschauen. So steigt das Lohnniveau in Ballungsräumen zwar im Vergleich zum Land wie zum Beispiel in und um München. Dafür aber müssen die Beschäftigten dort deutlich höhere Mieten zahlen – verfügen also nicht unbedingt über mehr Kaufkraft.

Branchen unterschiedlich aufgestellt

Ob eine Region viele oder wenige Beschäftigte im unteren Einkommensbereich aufweist, hängt auch von den Arbeitgebern vor Ort ab. Im Gastgewerbe, der Leiharbeit und der Land- und Forstwirtschaft arbeiten mehr als die Hälfte der Vollzeitkräfte für weniger als 2.284 Euro. Im verarbeitenden Gewerbe sind es nur 11,5 Prozent. Am wenigsten Geringverdiener weist der öffentliche Dienst mit einem Anteil von 2,5 Prozent auf. Der dürfte sich dadurch auch Kosten bei der Grundsicherung sparen, weil entsprechend weniger Beschäftigte aufstocken müssen.