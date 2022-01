Studie zeigt: Frauenanteil in Vorständen hat sich erhöht

Der Frauenanteil in den Vorständen der 200 umsatzstärksten Unternehmen ist 2021 um mehr als drei Prozentpunkte auf fast 15 Prozent gestiegen. Das zeigt das sogenannte "Managerinnen-Barometer" des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Der Studie zufolge gab es im vierten Quartal des vergangenen Jahres 139 Vorständinnen, 38 mehr als ein Jahr zuvor. So einen deutlichen Zuwachs gab es in den vergangenen 15 Jahren noch nie.

"Vorständinnen sind in vielen großen Unternehmen zwar noch immer deutlich unterrepräsentiert, aber die jüngste Entwicklung ist sehr bemerkenswert", sagt Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin.

Neues Bundesgesetz erhöht Frauenanteil in Vorständen

Die Studienautorinnen erklären sich die plötzliche Dynamik mit der gesetzlichen Mindestbeteiligung, einem neuen Bundesgesetz. Es verpflichtet börsennotierte Unternehmen dazu, bei der Neubesetzung von Vorstandsposten mindestens eine Frau zu berufen.

Die Regelung greift zwar nur in paritätisch mitbestimmten Unternehmen deren Vorstand aus vier oder mehr Mitgliedern besteht und das auch erst ab August 2022, doch offenbar kommen viele Unternehmen der Regelung zuvor. Die DIW-Forscher sprechen von einem effektiven Instrument, um den Frauenanteil in Spitzengremien zu erhöhen.

Geringe Zuwächse in Aufsichtsräten

Anders als in den Vorständen gab es in den Aufsichtsräten 2021 deutlich geringere Zuwächse verglichen zu den Vorjahren. Hier sind allerdings bereits fast ein Drittel der Mitglieder Frauen.