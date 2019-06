Studie: Weniger Beschäftigte in Teilzeit oder Zeitarbeit

Laut einer neuen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ist die Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse zuletzt auf rund 21 Prozent leicht gesunken. Bundesländer schnitten dabei unterschiedlich ab.

Ein Job in Teilzeit, ein befristeter Arbeitsvertrag, eine Zeitarbeit: All das ist üblich auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt, gilt aber als atypisch. Manchmal entscheiden sich Beschäftigte bewusst für solch ein Arbeitsverhältnis, oft aber haben sie zur Unterschrift unter solch einen Arbeitsvertrag keine andere Wahl.

Große Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland

In Westdeutschland ist der Anteil laut Hans-Böckler-Studie um bis zu 12 Prozent höher als in Ostdeutschland. Das hat vor allem einen Grund: Im Westen sind es vor allem Frauen, die einen Minijob oder eine Teilzeitstelle haben. In Ostdeutschland waren Frauen dagegen schon zu DDR-Zeiten länger die Woche über beschäftigt.

Bayern hat geringste Quote in Westdeutschland

Bayern weist mit nur knapp 19 Prozent atypischer Beschäftigung unter den westdeutschen Bundesländern den geringsten Wert auf - allerdings, weil nur etwa jeder zehnte Mann nicht in Vollzeit tätig ist. Das drückt den Wert erheblich. Die Frauen in Bayern dagegen sind zu gut einem Drittel nur in Teilzeit, befristet oder als Leiharbeiterin angestellt. Und sie bleiben es oft bis zum Renteneintritt, also weit über die Familienphase hinaus. Hier anzusetzen könnte, so die Forscher, dem Mangel an Fachkräften und der Altersarmut - gerade von Frauen - entgegenwirken.

Was in der Studie noch auffällt: Vor allem die Unter-25-Jährigen haben kein normales Arbeitsverhältnis. Viele von ihnen starten in das Berufsleben mit einem befristeten Job.