Studie: Welche Fähigkeiten Mitarbeiter mitbringen müssen

Viele Firmen suchen händeringend nach Fachkräften. Dabei steht aber nicht allein deren fachliches Wissen im Vordergrund, sondern auch deren Fähigkeit mit anderen Beschäftigten klarzukommen. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit Sitz in Nürnberg hervor.

Unternehmer wollen insbesondere zuverlässige Arbeitende

Eine IT-Kraft sollte programmieren, eine Pflegekraft ein Dialysegeräte bedienen und eine Lehrkraft das pädagogische Einmaleins beherrschen können. In rund 75 Prozent der Stellenanzeigen werden diese fachlichen Kompetenzen denn auch ausdrücklich erwähnt. Die IAB-Experten haben für ihre Untersuchung unter anderem Suchanzeigen der Firmen auf den Seiten der Jobbörse der Nürnberger Behörde studiert. Dabei haben sie aber noch einen anderen Trend festgestellt: Immer häufiger wollen Betriebe, dass ihre Mitarbeiter in spe auch überfachliche Kompetenzen aufweisen. In 64 Prozent der Stellenanzeigen werden Eigenschaften wie Glaubwürdigkeit, eigenverantwortliches Handeln und vor allem Zuverlässigkeit gefordert.

Soziale Fähigkeiten vor allem in großen Betrieben vorausgesetzt

Den Personalabteilungen ist es wichtig, ob jemand im Team und auch gewissenhaft arbeiten kann. Bewerberinnen und Bewerber müssen also damit rechnen, dass sie genau danach gefragt werden. Laut IAB Studie sind solche Skills umso gefragter, je größer ein Unternehmen ist. Dort müssen weitaus mehr Beschäftigte zusammenarbeiten und zwar über Abteilungen hinweg. Wer damit kein Problem hat, der punktet bei der Bewerbung.

Überfachliche Kompetenzen sind für Firmen ein Gewinn

Kleinere Firmen – so die Autoren der Studie – sollten sich daran ein Beispiel nehmen und ihre Stellenausschreibung entsprechend formulieren. Überfachliche Kompetenzen erleichtern es Firmen, wie jetzt im Prozess hin zur digitalen Arbeitswelt, sich anzupassen. So sieht es die Personalbranche.

Je höher das Gehalt, umso höher sollte die soziale Kompetenz sein

Bewerberinnen und Bewerber wiederum steigern ihre Einstellungschancen, wenn sie nicht nur über gute Fachkenntnisse verfügen, sondern auch überfachlich etwas aufweisen können. Und das wird umso mehr von ihnen verlangt, je höher die Qualifikation der Tätigkeit und damit auch das Einkommensniveau ist, so ein Ergebnis der Studie. Eines fiel den IAB Experten aber auch auf: Loyalität, Glaubwürdigkeit, Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit – die sogenannten personalen Kompetenzen – erwarten fast alle Betriebe von ihren Arbeitskräften.