Studie: Tariflöhne steigen leicht

Auch in diesem Jahr dürfte am Ende in der Haushaltskasse für viele Beschäftigte ein Plus herausschauen. Zwar steigen auch die Preise, die Tariflohnerhöhung aber ist im Schnitt doppelt so hoch. Die Experten der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kommen im Endergebnis auf real 1,6 Prozent.

Größtes Lohnwachstum in Metallindustrie

In der Prognose werden auch die Tarifabschlüsse mit einer längeren Laufzeit als ein Jahr berücksichtigt. Mit 4,1 Prozent Plus nimmt die Metallindustrie den Spitzenplatz ein – immerhin eine Branche, die von der Konjunkturflaute zurzeit mit am härtesten getroffen ist.

Die Beschäftigten der Länder schneiden mit 3,9 Prozent nicht viel schlechter ab. Für Kräfte der Deutschen Post gibt es zwar nur knapp über 2,1 Prozent - allerdings liegt auch das noch über der Preissteigerung. Da im zweiten Halbjahr nur noch wenige Tarifrunden anstehen, dürften die Experten mit ihrer Schätzung nicht schlecht liegen.

Fachkräftemangel stärkt Position der Gewerkschaften

Ein reales Lohnplus 2019 also trotz der schwächelnden Wirtschaft? Zum einen wurden einige der Tarifergebnisse schon im letzten Jahr für heuer mit ausgehandelt - und 2018 sah die Konjunkturprognose noch nicht ganz so düster aus. Zum anderen spielt auch der Fachkräftemangel eine Rolle. Wer gute Mitarbeiter halten will, muss ihnen etwas bieten. Das stärkt die Position der Gewerkschaften am Verhandlungstisch und zwar auch in den Branchen, die sich momentan im Krisenmodus befinden.

Aus Sicht der Hans-Böckler-Stiftung profitiert am Ende auch die Konjunktur. Wer mehr verdiene, könne mehr ausgeben und stärke so die Binnennachfrage. Die Wirtschaft rechnet anders: hohe Lohnkosten muss sich ein Betrieb erst einmal leisten können.