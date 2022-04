Studie: Sozialstaat mildert Einkommensungleichheiten

Im Süden lässt sich mehr verdienen als im Norden – im Westen bekommen Beschäftigten im Schnitt mehr auf das Konto überwiesen als im Osten. Diese geographischen Unterschiede haben viele Studien ermittelt und bestätigt. Die Autoren des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung WSI kommen beim Vergleich unter 401 Landkreisen und Kreisfreien Städten zum gleichen Ergebnis.

Verfügbaren Einkommen zeigen erhebliche Unterschiede

Spitzenreiter in der Statistik ist Heilbronn mit einem durchschnittlichen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 42.275 Euro. Auf Platz zwei folgte der Landkreis Starnberg mit 38.509 Euro. Die Schlusslichter bilden Gelsenkirchen und Duisburg mit 17.015 Euro beziehungsweise 17.741 Euro – sie liegen also nicht einmal halb so hoch wie bei den Spitzenreitern. In Bayern steht dem Landkreis Starnberg Schweinfurt am anderen Ende gegenüber. Dort mussten sich die Beschäftigten mit im Schnitt knapp 22.000 Euro begnügen.

Gut Verdienende beeinflussen die Statistik

Der bundesweite Schnitt beim verfügbaren Einkommen liegt laut Studie bei 23.706 Euro. Wobei die Autoren auf eine Folge solcher mathematischen Berechnungen hinweisen. Gibt es gerade in kleineren Städten oder ländlichen Gebieten eine Zahl von sehr gut Verdienenden, dann beeinflusst das die Statistik. Heilbronn zum Beispiel könnte es auf den Spitzenplatz geschafft haben, weil der Eigentümer einer großen Discounterkette und seine Stiftungen dort angesiedelt sind.

In der Studie des WSI werden die verfügbaren Einkommen verglichen. Die Wissenschaftler sprechen von Primäreinkommen. Dafür haben sie die Summe der Einkommen aus Vermögen und Erwerbstätigkeit zusammengerechnet und Sozialbeiträge, Einkommensteuern, Vermögensteuern und sonstige direkte Abgaben abgezogen.

Sozialstaat sorgt für weniger Ungleichheit

Die Autoren der WSI Studie interessierte aber noch etwas Anderes. Von den Einkommen müssen ja nicht nur Steuern, Abgaben oder Beiträge an die Renten-, Krankenkasse oder Arbeitslosenversicherung abgeführt werden.

Die öffentliche Hand verteilt auch um. Sie stockt zum Beispiel niedrige Renten oder Verdienste auf oder zahlt Kindergeld. Das verringert die regionale Ungleichheit deutlich – so das Ergebnis der WSI Forscher.

Bei den reinen Markteinkommen seien diese Unterschiede in den Kreisen und Städten im oberen Bereichen durchschnittlich 1,6 mal so hoch wie in den unteren. Wird die Umverteilung mit einberechnet sei es nur das 1,3 Fache. Die Botschaft der gewerkschaftsnahen Stiftung: Es hat durchaus einen messbaren Einfluss, dass der Staat in Sozialleistungen investiert – auch wenn sich die Ungleichheit bei den verfügbaren Einkommen dadurch nicht vollkommen beseitigen lässt.