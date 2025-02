Studie: Notstand bei Sozialwohnungen setzt sich fort

Hohe Baukosten und rasant gestiegene Zinsen belasten seit Jahren den Immobilienmarkt. Im vergangenen Jahr wurden 250.000 Wohnungen fertiggestellt. Viel zu wenige, wenn man sich das Ziel der Bundesregierung anschaut: Die Ampel wollte 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 neue Sozialwohnungen.

Notstand vor allem bei Sozialwohnungen

Vom Verbändebündnis "Soziales Wohnen" wurde 2019 erstmals das Ziel geäußert, dass Deutschland bis 2030 zwei Millionen Sozialwohnungen haben sollte. Im Jahr 2023 waren es etwas mehr als eine Million (1.072.266). Im Jahr 2024 hat sich nicht viel getan, heißt es beim Pestel-Institut, einem Forschungsinstitut aus Hannover, das vor allem Kommunen berät.

In Bayern sieht es nicht viel anders aus: Laut Pestel-Institut gibt es knapp 135.000 Sozialwohnungen im Freistaat, bis 2030 sollten es 328.200 sein. In einigen Bundesländern ist den Daten nach die Situation etwas besser, in anderen dagegen schlechter, zum Beispiel in Baden-Württemberg.