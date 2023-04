Studie: Immer mehr Rentnern droht Wohnungsnot

Deutschland werde immer älter und die Älteren immer ärmer. Das Pestel-Institut hat auf der Messe BAU in München die Studie "Wohnen im Alter" vorgestellt und warnt, dass sich immer mehr Rentner das Wohnen nicht mehr leisten können.

Baby-Boomern droht Wohnungsnot

Hinzu komme, dass in Deutschland aktuell 2,2 Millionen Seniorenwohnungen fehlen. Vielen Baby-Boomern droht nun die Wohnungsnot, denn auf die Rentnergeneration der geburtenstarken Jahrgänge sei der Wohnungsmarkt ganz und gar nicht vorbereitet, warnt das Pestel-Institut.

Der Leiter des Pestel-Instituts, Mathias Günther, kommt in der Studie im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel zu dem Schluss: Nur rund jede siebte Wohnung sei heute altersgerecht und das werde sich in den nächsten Jahren noch enorm verschlimmern: "Deutschland rast gerade mit 100 Sachen in die 'Graue Wohnungsnot'." Im Jahr 2040 werden rund 3,3 Millionen altersgerechte Wohnungen gebraucht, das sei aus heutiger Sicht aber reines Wunschdenken, so Günther.

Pestel-Institut fordert Förderprogramm des Bundes

Mehr Bauförderprogramme für ältere Menschen seien deshalb dringend notwendig: "Da ist ja nicht viel passiert. Derzeit gibt es ein KfW-Programm als reines Kreditprogramm. Das ist natürlich zu wenig. Denn ein Kredit mit über dreißig Jahren Laufzeit wird ein Rentner ja natürlich überhaupt nicht bekommen von seiner Hausbank."

Deshalb müsse der Bund eine halbe Milliarde Euro pro Jahr extra bereitstellen - damit sich Menschen über 67 einen altersgerechten Neu- oder Umbau leisten können. Das sei ein Mittel gegen Wohnungsnot und gleichzeitig gegen Altersarmut.

Zudem schlägt der Leiter des Pestel-Instituts Förderprogramme für eine Neuaufteilung von Einfamilienhäusern vor. So könnten in Altbauten mehr Wohnungen entstehen: "Es geht darum, beispielsweise in einem klassischen Einfamilienhaus zwei Wohnungen unterzubringen, mindestens eine davon seniorengerecht."

Altersgerechte Wohnungen für Pflegebedürftige

Als größtes Armutsrisiko beschreibt die Studie die Pflegebedürftigkeit im Alter. Durchschnittlich koste die stationäre Pflege heute rund 2.410 Euro pro Monat, die ein älterer Mensch selbst beisteuern müsse. Dabei habe mehr als die Hälfte der Seniorenhaushalte weniger als 2.000 Euro netto im Monat zur Verfügung. Mehr altersgerechte und barrierefreie Wohnungen könnten dazu beitragen, dass pflegebedürftige Menschen möglichst lange in ihrer Wohnung leben und ambulant versorgt werden können.