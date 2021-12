Studie: Handel mit Großbritannien nach Brexit deutlich erschwert

Vor knapp einem Jahr hat sich das Vereinigte Königreich von der EU abgespalten. Wirtschaftlich spürt man die Nachwehen des Brexit deutlich. Auch hier in Bayern. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben. Dabei kommt raus: Es hakt noch an vielen Ecken und Enden.

Handel mit Briten durch Brexit geschrumpft

Der Worst Case sei zwar verhindert worden, rund läuft der Handel zwischen Bayern und den Briten aber noch lange nicht. War Großbritannien 2015 noch zweitwichtigster Exportmarkt für Bayern, sind die Briten inzwischen nur noch auf Platz sechs. Vor allem beim Warenhandel drückt der Schuh gewaltig: Gerade kleine Unternehmen leiden demnach am aufwändigen Nachweis von sogenannten Ursprungsregeln. Diese führen dazu, dass Zölle auf Waren aus der EU fällig werden, die ursprünglich außerhalb der Gemeinschaft hergestellt wurden - zumindest in Teilen.

Außerdem würden Dienstleistungen durch Sondervorschriften erschwert. Insgesamt sei dadurch der bayerische Export auf die Insel um drei Prozent gesunken. Die Einfuhren aus dem Vereinigten Königreich hätten sogar um 19 Prozent nachgelassen.

Brexit wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus

Problematisch ist es auch auf dem Arbeitsmarkt. Egal ob für Deutsche in Großbritannien oder für Briten in Deutschland, der bürokratische Aufwand sei immens. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert daher schnell ein konstruktives Miteinander: Produktvorschriften und Qualifikationen müssten gegenseitig anerkannt werden. Bayerns Wirtschaft wirbt für uneingeschränkten internationalen Freihandel.