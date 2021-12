Studie: Experten erwarten höhere Bauzinsen

Der Boom am Immobilienmarkt ist ungebremst und auch die Nachfrage nach Baufinanzierungen ist hierzulande weiter angestiegen. Von Januar bis Oktober kletterte das Neugeschäft von Banken und Sparkassen auf 235 Milliarden Euro, nach 228 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das zeigt eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft PwC.

Vielen Experten zufolge zeichnet sich aber bei den Bauzinsen eine Trendwende ab. Sie steigen spürbar an. Das dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen.

Damit neigt sich die Zeit des Bauens fast zum Nulltarif dem Ende zu. Zwar macht die derzeit hohe Inflation Sachwerte wie Immobilien attraktiv im Vergleich zu Bankguthaben. Doch Fachleute schätzen, dass Immobilienkredite im neuen Jahr teurer werden. Denn die hohe Inflation weltweit setzten Zentralbanken unter Druck, ihre Geldpolitik zumindest zu straffen.

Bauzinsen werden wohl steigen

Auch wenn niemand so bald an stark steigende Zinsen glaube, gebe es einen Effekt, heißt es in der PWC-Studie. Derzeit liegen die Zinsen für Baufinanzierungen bei zehn Jahren Laufzeit im Schnitt bei knapp einem Prozent pro Jahr. Laut Finanzberatung FMH könnten sie im kommenden Jahr um 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte steigen.

Empfehlung: Niedrige Zinsen möglichst lange sichern

Auch der Münchner Immobilien-Finanzierer Interhyp rechnet mit leicht steigenden Zinsen. Er hat einmal berechnet, was eine mögliche Zinswende für den Immobilienkauf bedeuten würde. Als Eckdaten nahm er eine Darlehenssumme von 350.000 Euro, einen Kreditzins von einem Prozent und eine Tilgung von drei Prozent an.

Bei einem Zinsanstieg um 0,2 Punkte auf 1,2 Prozent würden sich bei einer Zinsbindung von zehn Jahren die Zinskosten um fast 5.700 Euro erhöhen. Ein Zinssprung um 0,5 Punkte auf 1,5 Prozent würde nach dieser Berechnung die Kosten um fast 14.500 Euro erhöhen. Experten raten also, sich die aktuell niedrigeren Zinsen langfristig zu sichern.