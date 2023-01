Studie: Energiewende schreitet in Bayern zu langsam voran

Strombedarf war 2021 auch in Spitzenzeiten gedeckt

In der insgesamt ernüchternden Bestandsaufnahme zur Energiewende gibt es aber Positives zu vermelden. So bekommt Bayern bei der Versorgungssicherheit gute Noten. Auch in Zeiten höchsten Stromverbrauchs konnte laut Studie 2021 die Nachfrage ohne Ausfälle gedeckt werden. In Deutschland habe selbst nach Abschaltung der Kernkraftwerke in den Jahren 2011 bis 2021 ausreichend Leistung zur Verfügung gestanden, um den Strombedarf jederzeit decken zu können. Mit zunehmender Integration der europäischen Strommärkte werde der Stromaustausch mit anderen Regionen immer wichtiger.

Stromnetz ausbauen

Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft fordert, die Angebote an erneuerbaren Energien aus Wind-, Wasserkraft, Geothermie oder Biogas und Solartechnik deutlich schneller als bisher auszubauen. Mit einem entsprechend zukunftstauglichen Stromnetz. Die Fortschritte würden sich dämpfend auf die hohen Strompreise auswirken. Generell müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren auf allen Ebenen entschlackt, modernisiert und vereinfacht werden.

Wasserstoffwirtschaft ankurbeln

Auch für den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft setzt sich die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft ein. Im künftigen Energiemix spiele Wasserstoff zunehmend eine wichtige Rolle. Hier liege industriepolitisch eine Chance für innovative Technologien "made in Bavaria". Insbesondere sei ein rascher Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur erforderlich. Ebenso würden künftig Importe von Wasserstoff aus günstigen Produktionsländern benötigt.