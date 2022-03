Studie bezweifelt wirtschaftlichen Sinn von Arznei-Rabatten

Kostendämpfung im Arzneimittelbereich hat unerwünschte Nebenwirkungen, das ist das Ergebnis einer Studie der Beratungsgesellschaft für angewandte Systemforschung (Basys) mit Sitz in Augsburg. Der Auftrag für die Studie kam von der Pharmainitiative Bayern, in der 13 Pharmaunternehmen zusammen geschlossen sind, die im Freistaat arbeiten, darunter Branchen-Schwergewichte wie Novartis, Roche, GSK und MSD. Die Ergebnisse seien sauber gerechnet, betonen die Studienautoren.

Rabatte dämpfen Kostenanstieg

Alleine im vergangenen Jahr sind die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Medikamente um rund ein Zehntel gestiegen. Der Anteil der Arzneimittel an allen Gesundheitsausgaben sei im vergangenen Jahrzehnt aber in etwa stabil zwischen 15 und 16 Prozent geblieben, heißt es in der Studie des Basys-Instituts. Ein Grund dafür liegt nach Einschätzung der Studienautoren darin, dass verschiedene Formen von Rabatten, die die Pharma-Industrie den Krankenkassen aufgrund gesetzlicher Vorschriften gewähren muss, den Anstieg der Arzneikosten dämpft.

Pharmaunternehmen müssen Herstellerrabatt gewähren

Im langjährigen Schnitt betrage der Anstieg der Ausgaben der Kassen für Arzneien 3,4 Prozent. Ohne Rabatte, die die Industrie den Kassen gewähren muss, wären es 4,7 Prozent, hat das Basys-Institut errechnet. So müssen die Pharmaunternehmen den Kassen allgemein einen Herstellerrabatt gewähren, der grundsätzlich bei 16 Prozent liegt, der aber einige Zeit lang auf sieben Prozent verringert wurde. Daneben können die Kassen mit Herstellern von Arzneien, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist, weitere Rabatte aushandeln.

Nebeneffekte der Einsparungen

Nach Berechnungen des Instituts summieren sich die Rabatte, die die Pharmaindustrie den Kassen gibt, innerhalb eines Jahrzehnts auf mehr als 72 Milliarden Euro. Allerdings werde dadurch die Rentabilität der Pharmabranche geschmälert, heißt es in der Studie des Basys-Instituts. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals liege im Pharmabereich bei 5,2 Prozent. Das sei weniger als der Durchschnitt der Kapital-Rentabilität in der deutschen Industrie insgesamt, der bei 6,4 Prozent liege.

Weniger Anreiz für Forschung

Die geringere Rendite schränke die Möglichkeiten der Pharmabranche ein, Geld in Forschung zu investieren, stellen die Studienautoren fest. Gleichzeitig sei aber nicht klar, ob die Einsparungen, die die gesetzlichen Krankenkassen erzielen, sich gesamtwirtschaftlich lohnen. Es wäre denkbar, dass die Einsparungen „versickern und keine zusätzliche Wertschöpfung entsteht“, schreiben die Studienautoren. Diese Informationen sollte die Politik berücksichtigen, wenn sie über Rabatt-Regeln auf dem Arzneimittelmarkt entscheidet, heißt es in der Studie.

Kostenbegrenzung im Koalitionsvertrag

SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt: "Wir stärken die Möglichkeiten der Krankenkassen zur Begrenzung der Arzneimittelpreise." Wie das im Einzelnen geschehen soll, dazu gibt es noch keine Ankündigungen.