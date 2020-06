Studie: Beim Urlaubsgeld geht mehr als jeder Zweite leer aus

Mindestens 20 Tage Urlaub im Jahr stehen Beschäftigten laut Gesetz zu und zwar bezahlte freie Tage. Zusätzlich bessern viele Arbeitgeber die Urlaubskasse ihrer Mitarbeiter in vielen Branchen auf. Das gilt aber nicht in allen Branchen und nicht in jedem Betrieb. Laut einer Online-Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kommen insgesamt nur 44 Prozent in den Genuss der zusätzlichen Zahlung.

Tarifvertrag steigert Chancen auf Urlaubsgeld

Gilt ein Tarifvertrag, steigen die Chancen, dann haben knapp dreiviertel der Befragten Anspruch auf das Urlaubsgeld. In größeren Firmen sind die Arbeitgeber spendabler als in kleinen und Frauen erhalten die Zahlung seltener als Männer. Das dürfte mit den Branchen zusammenhängen, in denen sie arbeiten. Gerade in typischen Frauenberufen wie im Einzelhandel gelten seltener Tarifverträge.

Unterschiedliche Höhe je nach Branche und Wohnort

Auch die Höhe der Sonderzahlung für die Ferientage unterscheidet sich je nach Branche. Mitarbeiter in der Holz- und Kunststoff verarbeitenden Industrie können sich im Westen über gut 2.500 Euro im Jahr freuen. In der Landwirtschaft im Osten sind es nur 155 Euro jährlich.

Das Ost-West-Gefälle zeigt sich in der WSI-Umfrage auch dabei, ob Mitarbeiter überhaupt einen Zuschuss gezahlt bekommen. Im Westen erhält fast die Hälfte der Beschäftigten Urlaubsgeld (47 Prozent), während es im Osten nur rund ein Drittel ist (32 Prozent). Ein Grund dafür könnte sein, dass es in Ostdeutschland eine deutlich geringere Tarifbindung gibt, sagt das Institut.

Kein Ausgleich in der Corona-Krise

Nun gibt es zurzeit viele Betriebe, denen das Corona-Virus zusetzt. Das Urlaubsgeld deshalb einfach für dieses Jahr zu streichen ist ohne Zustimmung der Mitarbeiter aber nicht so einfach möglich. Ein Tarifvertrag muss eingehalten werden.

Das WSI hat für die Analyse mehr als 53.000 Beschäftigte von Anfang August 2019 bis Ende Mai 2020 befragt.

