Studie: Bei Alltagsgütern wird wegen Inflation gespart

Besonders stark haben in den vergangenen Monaten die Preise für Produkte angezogen, auf die man praktisch nicht verzichten kann: Energie oder Lebensmittel. Das führt dazu, dass sich Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen bei Nahrungsmitteln mittlerweile einschränken, so die Studie.

Jeder zweite Niedrigverdiener verzichtet

Obst, Gemüse, Fleisch, Brot oder Käse aber auch Kleidung und Schuhe gehören zu den Dingen des täglichen Bedarfs. Angesichts der hohen Inflationsrate kaufen 52 Prozent der Erwerbspersonen mit einem Einkommen von bis zu 2.000 Euro netto weniger Lebens- und Genussmittel ein. Über alle Einkommensgruppen hinweg sind es immerhin noch fast 40 Prozent. Der Spardruck ist laut Studie also nicht nur bei Personen mit eher niedrigem Verdienst hoch. Jeder Zehnte gab bei der Umfrage an, künftig sogar "bedeutend weniger" einkaufen zu wollen. Auch den Kauf eines neuen T-Shirts, einer neue Hose oder neuer Schuhe wollen sich 53 Prozent genauer überlegen. Und mehr als jeder Zweite will beim Besuch von Gaststätten oder Restaurants kürzertreten.

Energiepreise setzen Verbrauchern zu

Vor allem die Energiepreise führen zu hohen Inflationszahlen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher setzen soweit es geht dort den Rotstift an. Fast jeder vierte will versuchen, weniger Strom zu verbrauchen. Sparsamer mit Wasser aus der Leitung umgehen will fast jeder Dritte. Bei Haushalten mit niedrigem Einkommen liegt die Zahl noch darüber. Bei 16 Prozent von ihnen schlagen die gestiegen Energiepreise sich mit bis zu 500 Euro mehr im Monat nieder - und das bei einem im Vergleich geringen Haushaltsbudget.

Inflation verschärft soziale Ungleichheiten

Die Folgen der gestiegenen Preise zeichnen sich für die Experten der Böckler-Stiftung laut ihrer Befragung jetzt schon ab: Die hohe Inflation verschärfe die sozialen Ungleichheiten. Die von der Regierung geschnürten Hilfspakete hätten zwar die Haushaltskassen etwas entlastet - und das durchaus spürbar. Für Personen mit geringem oder auch mittlerem Einkommen jedoch reiche das bei weiter steigenden Preisen nicht aus.

Forscher fordern gezieltere Hilfen

Die Autoren fordern weitere staatliche Hilfen. Die müssten künftig aber gezielter eingesetzt werden. "Weitere Maßnahmen sollten so konzipiert werden, dass Haushalte mit geringem Einkommen spürbar stärker entlastet werden als jene mit höherem Einkommen“, so der Direktor des Institutes für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien. Eine solche Finanzspritze habe noch einen weiteren Effekt: Die Haushalte mit wenig Einkommen würden mehr ausgeben und damit die Binnenkonjunktur stärken.