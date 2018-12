Studie: Ausländische Fachkräfte verlassen Deutschland

Von den 1,39 Millionen Ausländern, die 2017 nach Deutschland kamen, waren der Studie zufolge 850.000 EU-Bürger. Zugleich wurden während des Jahres rund 708.000 Fortzüge registriert, "unterm Strich" blieb damit ein Netto-Zuwachs von etwa 680.000 Zuwanderern, von denen zwei Drittel aus EU-Staaten kamen. Die Nettozuwanderung habe seit 2014 jährlich kontinuierlich jeweils über einer halben Million gelegen, so die Studie.

Qualifizierte wandern wieder ab

Unter den Menschen, die wieder aus Deutschland abwandern, sind dem zufolge laut IW besonders viele hoch qualifizierte Fachkräfte. Familien mit mehr als zwei Kindern kehrten dabei seltener zurück und ließen sich häufiger einbürgern - auch mit dem Wunsch, den Kindern eine Perspektive in Deutschland zu bieten.

Attraktivität für Fachkräfte gefordert

"Die Zuwanderung von Fachkräften wird für Deutschland in Zukunft immer wichtiger, um die Folgen des demografischen Wandels am Arbeitsmarkt und bei den Sozialversicherungen abzumildern", sagte Wido Geis-Thöne, Autor der Studie. Mit Blick auf den demografischen Wandel sei es wichtig, nicht nur Fachkräfte aus dem Ausland zu werben, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie langfristig im Land blieben. Ein wichtiger Schritt dazu sei das Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte sowie Programme, um Menschen in Deutschland besser zu integrieren.