Studie: Atomkraft zu teuer für den Klimaschutz

Fünf Milliarden Euro Verlust macht ein durchschnittliches Atomkraftwerk in seiner gesamten Laufzeit. Und das ist lediglich die betriebswirtschaftliche Rechnung, die die Endlagerung des Atommülls noch gar nicht berücksichtigt. Deshalb warnt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) davor, neue Atomkraftwerke zu planen.

Deren Bau wird derzeit weltweit auch damit begründet, dass die Kraftwerke CO2-freien Strom herstellten. Das lohne sich wegen der hohen Kosten und der Umweltrisiken aber nicht, so das DIW.

DIW: Atomkraft ist eine irre kostspielige Technologie

Entgegen der ursprünglichen Erwartungen ist der Bau und Betrieb von Atomkraftwerken, so die Berechnungen des DIW, nicht günstiger geworden, sondern deutlich teurer. In der Anfangszeit der Atomkraft war die Branche noch davon ausgegangen, dass es sich noch nicht einmal mal lohnen würde, den Stromverbrauch zu messen. "To cheap to meter" wird als Ausspruch in der Studie zitiert.

"Wir sehen eben, dass nur der Bau dieser Anlagen mittlerweile drei bis 10-mal so teuer ist, als man es in der Vergangenheit kalkuliert hat." Claudia Kemfert, Leiter der DIW-Energieabteilung

Im Schnitt sind es zwischen zwei und neun Milliarden Euro, die die 674 Atomkraftwerke, die seit 1951 gebaut wurden, Verlust machen oder gemacht haben, so das DIW. Zu keinem Zeitpunkt hätten dabei privatwirtschaftliche oder wettbewerbliche Investitionen eine Rolle gespielt. Es sei eine "irre kostspielige Technologie", so die DIW-Abteilungsleiterin Energie, Claudia Kemfert. Die betreibe man weder um Klimaschutz zu machen, noch um Energie herzustellen.

"Was wir in unserer Studie festgestellt haben, wird Atomenergie eben genau deswegen nicht gebaut oder genutzt, sondern zu militärischen Zwecken." Claudia Kemfert, Leiter der DIW-Energieabteilung

Im Vordergrund stand immer der militärische Nutzen

Schon in der Frühphase, vor 1950, sei die Entwicklung vom sich abzeichnenden Kalten Krieg geprägt gewesen. Atomkraftwerke wurden demnach als "Plutoniumfabriken mit angehängter Stromproduktion" geplant.

Auch danach hätten die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion die Weiterentwicklung bestimmt. Nachdem die Bemühungen gescheitert waren, die Verbreitung von spaltbarem Material zu kontrollieren, habe es einen Wettlauf gegeben, bei den jeweiligen Partnern die eigene AKW-Technologie zu verbreiten.

Lediglich in wenigen Ländern, wie in Deutschland, konnten dabei privatwirtschaftliche Energieunternehmen für den Betrieb der Anlagen gewonnen werden. Allerdings nur mit Hilfe hoher Subventionen. Parallel dazu seien Atomprogramme in Indien, Pakistan und Israel entstanden.

Später seien noch andere Länder dazugekommen. Eine wirtschaftliche Nutzung der Atomkraft durch private, nicht staatlich gestützte Investitionen, finde aber in keinem der Atomländer statt, so die DIW-Studie.

Kein tauglicher Klimaschutz mit Atomkraftwerken

Die betriebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigenden Kosten und die Gefahren für die Umwelt seien damit auch der Hauptgrund, warum Atomkraftwerke nicht wirksam zum Klimaschutz beitragen könnten.

Das Narrativ "Atomkraft für Klimaschutz" sei alt, aber nach wie vor nicht zutreffend, so die Autoren der Studie. Die Beschreibung der Atomkraft als “saubere Energie“ ignoriere die erheblichen Umweltrisiken und die nicht zu vernachlässigenden Emissionen, darunter auch CO2, über die gesamte Prozesskette.

Betrachte man folglich Kosten und Umwelteinflüsse der Atomkraft, sei es deutlich günstiger, auf anderen Wegen Klimaschutz und CO2-Einsparungen zu erreichen.

DIW rät vom weiteren Bau von Kernkraftwerken ab

Der Bundesregierung legt das DIW deshalb nahe, sich in der EU und anderen Organisationen mit deutscher Beteiligung gegen die Meinung zu stemmen, Atomkraft schütze das Klima. Vor allem gegen Neubauten spricht sich das DIW aus. Budgets für Forschung an neuen Reaktortypen sollten gestrichen werden, so die Empfehlung.

Das Fazit der Studie: Atomkraft ist zu teuer und zu gefährlich. Deswegen sei sie keine Option für eine klimafreundliche Energieversorgung.