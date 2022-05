Studentenjobs: Was dabei zu beachten ist

Die Verdienstmöglichkeiten für Studierende sind genauso vielfältig wie die Beschäftigungsmöglichkeiten: in der Gastronomie, im Lieferservice, im Fahrdienst oder als Aushilfe im Büro.

Verdienstobergrenze bei Krankenversicherung

Für die Studentin, die als Barista Cappuccino zubereitet und damit Geld verdient, gilt das gleiche wie für den Kommilitonen, der als Radkurier Lebensmittel zustellt: Wer die gesetzliche Krankenversicherung noch über die Eltern hat – was auf die Mehrheit der Studenten zutrifft – für den gilt eine Obergrenze: Nur bis zu 470 Euro im Monat dürfen Studierende verdienen, wenn sie beitragsfrei mitversichert bleiben wollen. Wer mehr verdient, muss eigene Kassenbeiträge zahlen.

Obergrenze auch fürs Bafög

Eine ähnlich hohe Obergrenze gilt, wenn es darum geht, ob man als Bafög-Bezieher seine Einkünfte auf die Bafög-Zahlungen anrechnen lassen muss: Hier sind 450 Euro pro Monat die Schwelle, ab der das Bafög schrumpft. Wobei die Obergrenze sich auf den sogenannten Bewilligungszeitraum bezieht. Das sind üblicherweise zwei Semester, also ein Jahr. Für diesen Zeitraum gilt eine Obergrenze von zuletzt 5421 Euro – was rund 450 Euro im Monat ergibt.

Auf der sicheren Seite: Minijob

Auf der sicheren Seite in Sachen Bafög und auch kostenfreie Mitversicherung bei einer gesetzlichen Krankenkasse sind also Studentinnen und Studenten, die einen Minijob haben. Denn für Minijobs gilt die Obergrenze von 450 Euro im Monat.

Bis zu dieser Schwelle können auch Studentinnen und Studenten arbeiten, ohne dass sie Beiträge zur Sozialversicherung abführen müssen. Aber es gibt auch einen Sonderfall: den kurzfristigen Minijob. Wer nicht mehr als drei Monate oder 70 Kalendertage jobbt, für den fallen keine eigenen Sozialbeiträge an, egal wie hoch der Lohn ist.

Ausnahmefall Werkstudenten

Ein weiterer Sonderfall sind Werkstudenten: Wer als Werkstudent möglicherweise über einen längeren Zeitraum ganz ähnlich wie ein klassischer Arbeitnehmer tätig ist, für den gelten andere Regeln als für denjenigen, die etwa einen Minijob hat. Grundsätzlich gilt, dass Werkstudenten bis zu 20 Stunden in der Woche arbeiten dürfen, wenn sie im Wesentlichen ohne eigene Beiträge zur Sozialversicherung beschäftigt sein wollen.

Allerdings dürfen Studierende in einem gewissen Zeitraum die 20-Stunden-Grenze überschreiten. An bis zu 182 Tagen in einem Zeitraum von 12 Monaten darf die Grenze von 20 Wochenstunden ausnahmsweise überschritten werden. Beim Einhalten dieser etwas komplizierten Regel sollten Werkstudenten allerdings auch den jeweiligen Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, empfiehlt Sophie Plessing vom Studentenwerk der LMU. Das Befolgen der entsprechenden Regeln sei auch Aufgabe der Chefs, findet sie.

Vor der Steuer sind alle gleich

Egal ob ein Student sich 450 Euro im Monat mit einem Minijob im Call-Center dazuverdient, oder ob eine Studentin 1.000 Euro im Monat als selbständige Computer-Fachfrau einnimmt – beim Thema Steuern gilt für sie das gleiche wie für alle, die für ihre Arbeit Geld bekommen: Es gibt eine wichtige Schwelle. Die Summe, die als Existenzminimum gilt, ist steuerfrei. Fürs Jahr 2021 beläuft sich dieser Grundfreibetrag auf 9.744 Euro, im Jahr 2022 sind es 10.347 Euro.

Manchmal ist eine Steuererklärung ratsam

Sophie Plessing vom Studentenwerk der Münchner LMU empfiehlt allen Studierenden zu prüfen, ob es sich für sie lohnen könnte, eine Steuererklärung abzugeben – auch wenn sie unter dem Grundfreibetrag bleiben. Denn es gibt Jobs, bei denen die Arbeitgeber automatisch Steuern abziehen. Die werden dann gegebenenfalls vom Finanzamt erstattet, wenn das Jahreseinkommen unter dem Grundfreibetrag bleibt.

Weiterführende Informationen finden Studierende bei diesen unabhängigen Institutionen:

Deutsches Studentenwerk:

https://www.studentenwerke.de/de/jobben

Minijob-Zentrale:

https://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/01_basiswissen/02_infos_kompakt_zu/03_studenten/node.html

Deutsche Rentenversicherung:

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/tipps_fuer_studierende.html