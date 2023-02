Stromtrassen: Niederlande wollen Tennet-Tochter verkaufen

Der Stromnetzausbau von der Nordsee nach Bayern soll deutsche Aufgabe werden: Der staatliche Tennet-Konzern aus den Niederlanden hat eine deutsche Tochter, "Tennet TSO", in Bayreuth. Diese bietet er der Bundesregierung zum Kauf an, um damit den Ausbau von Stromtrassen in der Nordsee zu finanzieren.

Die Energie aus den großen Windkraftparks vor der Nordsee-Küste soll dann auch der Industrie in Süddeutschland zugutekommen. "Tennet TSO" betreibt dafür Höchstspannungsleitungen mit einer Gesamtlänge von fast 14.000 Kilometern zwischen Schleswig-Holstein und Bayern, die ebenfalls ausgebaut werden müssten.

15 Milliarden Euro an Eigenkapital werden wohl nicht reichen

Die niederländische Regierung fordert eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 15 Milliarden Euro zur Ablösung ihrer deutschen Tochter, die dann mehrheitlich dem Bund gehören würde. Doch damit wäre es noch nicht getan: Weitere Milliardenkredite wären für die Digitalisierung des Netzes notwendig. Die Regierungen in Berlin und Den Haag verhandeln noch über den Kaufpreis.

Deutsch-niederländisches Netzprojekt seit Jahren auf Eis

Nach jahrelanger Unterbrechung laufen seit Oktober wieder Gespräche. Das niederländische Parlament ist jetzt darüber informiert worden, wie eine wechselseitige Staatsbeteiligung aussehen könnte. Die Bundesregierung begrüßte, dass Tennet nun bereit ist, sich von seiner deutschen Tochter vollständig zu trennen, die 2021 rund 6.600 Mitarbeiter beschäftigte. Ein Ende der Verhandlungen ist nicht absehbar.