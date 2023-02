Strompreisbremse: Verbraucher brauchen Geduld

Die Strompreisbremse soll Verbraucherinnen und Verbraucher von den hohen Energiekosten entlasten. Ein weiteres Ziel ist das Einsparen von Energie. Deshalb greift die Strompreisbremse nur in Höhe von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs - dieser ist dann im Preis auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Allerdings kommt die Entlastung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Zeit noch nicht an.

Ihren Versorgern müssen sie weiterhin die während der Energiekrise stark gestiegenen Abschläge zahlen. Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden Württemberg formuliert es so: Richtig starte die Strompreisbremse erst im März. Erst dann werde für die Monate Januar und Februar rückwirkend der gedeckelte Preis an die Kunden weitergegeben.

Verbraucherzentrale empfiehlt: Zählerstand dokumentieren

Stromkunden müssten selbst nicht weiter tätig werden, um von der Strompreisbremse zu profitieren, so Verbraucherschützer Bauer. Allerdings sollten möglichst die Verbrauchsdaten erfasst und dokumentiert werden. Damit für den Stromverbrauch ab 1. Januar später auch wirklich der gedeckelte Preis abgerechnet werden kann.

Bei modernen Zählern sei das normalerweise kein Problem. Bei älteren Zählern sollte aber auf jeden Fall eine Dokumentation erfolgen, am besten mit einem Foto. Sonst werde eine Schätzung gemacht, so Bauer. Das sei dann oft nachteilig für die Verbraucher.

Strompreisbremse enthält "Missbrauchsklausel"

Trotz der Strompreisbremse hatten zum Jahresbeginn viele Anbieter die Preise erhöht. Also genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Strompreisbremse greift. Der Staat versuche aber möglichen Missbrauch zu verhindern. "Das Gesetz zur Strompreisbremse enthält eine Missbrauchsklausel", so Bauer. Energieversorger müssten in diesem Jahr sehr genau begründen, warum sie Preise erhöhen.

Allgemein würden die Strompreise zudem bereits seit November eher sinken, so dass sie zum Teil schon unter dem gedeckelten Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde liegen.

Verbraucherzentrale empfiehlt Preisvergleiche

Mit einem Anbieterwechsel lasse sich auf jeden Fall Geld sparen, so Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden Württemberg. Denn der Strommarkt in Deutschland sei sehr unterschiedlich. Es gebe sehr teure Gebiete. Die Stadtwerke München als großer, süddeutscher Anbieter, würden derzeit etwa 60 Cent für eine Kilowattstunde Strom verlangen.

Während es im Norden Deutschlands durchaus Anbieter gäbe, mit Preisen im Bereich von 35,37 oder 38 Cent pro kWh, also noch unter dem Preisdeckel von 40 Cent. Auch in Stuttgart, das ja nicht so weit von München entfernt ist, liege man in der Grundversorgung bei 37 Cent/kWh.