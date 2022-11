Strompreis: Verbraucher zahlen für verpuffte Energie

Erich Wust aus dem mittelfränkischen Markt Erlbach ist Ökostrom-Produzent. Er betreibt mehr als 100 Windräder, an denen auch die Bürger aus dem Umland beteiligt sind. Das schafft Akzeptanz vor Ort und viel sauberen Strom - zu viel offenbar. Denn obwohl Strom so dringend gebraucht wird, erklärt Wust gegenüber dem BR-Politikmagazin Kontrovers, bekommt er ihn manchmal nicht los: "Wir müssen leider feststellen, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren in unseren Wind- und Solarparks erhebliche Abregelungen verzeichnen müssen."

Unter "Abregelgungen" verstehen Fachleute, dass obwohl die Windräder sich drehen und gerade viel Energie erzeugt wird, ein Teil davon gar nicht ins Netz eingespeist wird. Die Energie verpufft einfach. An manchen Tagen sind es bei Wust mehr als 20 Prozent der gewonnenen Energie: "Das ist der Wahnsinn. Unser Wirtschaftsminister, der fährt durch die halbe Welt, um Energie einzukaufen. Und wir schaffen es nicht, die bei uns erzeugte Energie dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht wird." Der Grund: Das Stromnetz ist an vielen Stellen nicht ausreichend ausgebaut.

Verpuffte Energie bezahlen Verbraucher

Für den mangelhaften Ausbau des Stromnetzes zahlen am Ende die Verbraucher. Denn erzeugter Strom, der nicht ins Netz eingespeist werden kann, wird den Stromkunden in Rechnung gestellt. Wind- und Solarparkbetreiber wie Erich Wust werden dafür entschädigt, dass ihr gewonnener Strom "abreguliert" wird. Und diese Entschädigungssummen werden auf den Strompreis aufgeschlagen.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030, also bereits in acht Jahren, der Energiebedarf zu 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien abgedeckt werden soll. Ein ehrgeiziges Ziel, sagen viele Experten. Denn die Energie muss auch bei den Endkunden ankommen – und das wird schwierig, sagt Rainer Kleedörfer vom Nürnberger Netzbetreiber N-Ergie: Eigentlich habe die Politik jetzt erst die Vorgaben geliefert und der Netzausbau könne erst jetzt richtig starten. "Im Osterpaket der Bundesregierung sind die Ausbauziele neu definiert worden. Wir begrüßen dieses hohe Ziel auch ausdrücklich. Aber mehr Ausbau bedeutet auch wesentlich mehr Verteilnetz-Ausbau. Für unsere N-Ergie bedeutet das mehrere tausend Kilometer Leitung und das dauert einfach." Mit großen Trassen, wie sie seit Jahren geplant und dann wieder verworfen werden, ist es also bei weitem nicht getan.

"Netzausbau dauert noch zehn Jahre"

Die Zahl der Stromerzeuger hat sich in den letzten Jahren vervielfacht – sie müssen in geeigneter Form ans Netz angeschlossen werden. Kleedörfer geht davon aus, dass es zehn Jahre dauern wird, bis das Netz wirklich so leistungsfähig ist, dass Ökostrom in ausreichendem Umfang eingespeist werden kann.

Das Problem: Der Ausbau von Solar- und Windkraft wird wesentlich schneller vorangehen. Deshalb wird gewonnener Strom mangels ausreichender Netze noch weiter lange Zeit ungenutzt bleiben. Energieunternehmer Wust dauert das angesichts der momentanen Energiekrise viel zu lang: "Innerhalb von zehn Jahren kann hier erst eine spürbare Entlastung angeboten werden. Und das ist natürlich für die Energiewende viel zu spät."

"Mehr Köpfchen statt Kupfer"

Doch selbst wenn die Netze irgendwann maximal ausgebaut wären, bleibt ein Fakt bestehen: Besonders viel Strom erzeugen Windräder bei starkem Wind und Solaranlagen bei Sonnenschein. Und nicht immer wird die Energie genau zu diesen Zeitpunkten benötigt. Was ist also, wenn es tatsächliche eine momentane Überproduktion gibt?

"Das sind genau die Themen, an denen wir jetzt arbeiten sollten. Wir müssen mehr Köpfchen statt Kupfer einsetzen", fordert Marco Krasser von den Stadtwerken Wunsiedel im BR-Politikmagazin Kontrovers. Er hat einen großen Batterie-Speicher angeschafft mit einer Kapazität von zehn Megawattstunden – so viel um 1,3 Millionen Scheiben Brot mit gespeichertem Ökostrom zu toasten. Die bereits erzeugte Energie geht nicht verloren, sondern kommt dann ins Netz, wenn sie gebraucht wird.

"Wir brauchen Speicher in jeglicher Form"

Doch gut ein Jahrzehnt nach Beginn der Energiewende haben solche Speicher immer noch Seltenheitswert. Die Wirtschaftlichkeit von Groß-Batterien steht für viele in Frage. Deshalb fordert Krasser von der Politik nicht nur ein klares Bekenntnis zum Netzausbau, sondern auch zu vielen neuen Speichern: "Speicher tragen dazu bei, dass man dann zu dem Zeitpunkt Energie einfach aufnimmt, wenn man sie im Überfluss hat und wenn sie weniger zur Verfügung steht, eben wieder abgibt. Deswegen brauchen wir Speicher in jeglicher Form."

Ein Masterplan für Netz- und Speicherausbau müsste für Deutschland geschrieben werden. Ohne den könnte die Energiewende viel länger dauern als bislang angenommen. Und in der Zwischenzeit bleiben die Verbraucher auf unnötig verteuerten Stromrechnungen sitzen. "Die momentanen Abregelungen sind krass für die Energiewende. Und bezahlen muss es im Endeffekt die Solidargemeinschaft der Stromkunden", ärgert sich Stromerzeuger Wust.