Strommarkt: Weniger CO2 durch teurere Zertifikate

Jeder, der in Deutschland ein fossiles Kraftwerk betreibt, braucht dafür die Erlaubnis, Kohlendioxid auszustoßen. Die festgelegte Menge für den Ausstoß regeln Zertifikate, die vom Staat ausgegeben und an der Börse frei gehandelt werden. 2005 wurde in der EU der Handel mit diesen Verschmutzungsrechten eingeführt. Die Anzahl der CO2-Zertifikate ist begrenzt. Lange Zeit lag der Preis der Zertifikate aber bei unter fünf Euro pro Tonne CO2 und war damit fast wirkungslos. Das hat sich in den vergangenen 12 Monaten durch eine Verknappung erheblich verändert.

"Heute liegen die Preise bei 25 Euro pro Tonne. Das heißt, ich habe ganz andere Einstandskosten für ein nicht so emissionsarmes Kraftwerk. Und die emissionsärmeren Kraftwerke, wie Gaskraftwerke, kommen anders ans Geld. Weil sie weniger Zertifikate kaufen müssen." Marie-Luise Wolff, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft

Comeback für die Gaskraftwerke?

So können die Gaskraftwerke nun ein Comeback feiern. Viele Jahre führte ihre Stromerzeugung eher ein Schattendasein, war sie doch im Vergleich zur Stromproduktion aus anderen Energiequellen zu teuer und zu unwirtschaftlich. Vor allem die Kohle schnitt viel besser ab. Jetzt aber könnte die Stromerzeugung durch Gaskraftwerke wieder attraktiver sein.

„Der Zertifikatehandel oder CO2- Handel bringt, wenn die Zertifikate einen ordentlichen Preis haben, eine klassische Lenkungswirkung bei der Stromerzeugung, nämlich weg von der schmutzigen Braunkohle oder Steinkohle hin zu sauberen Gaskraftwerken.“ Josef Hasler Vorstandsvorsitzender N-Ergie

Weniger Strom aus Kohle, mehr aus Gas

Den Energy Charts der Fraunhofer Gesellschaft zufolge hat das dazu beigetragen, dass deutschlandweit die Stromerzeugung in Gaskraftwerken um mehr als ein Viertel gegenüber dem Vorjahr zugelegt hat. In Kohlekraftwerken wurde dagegen deutlich weniger Strom erzeugt. Für Christoph Kost, Forscher beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ist ein Ende der Kohlekraft damit sogar noch deutlich vor dem geplanten Ausstiegsdatum 2038 denkbar.

"Dieser Trend wird sich fortsetzen. Und dann wird es Kohlekrafwerke aus dem Markt treiben. Und meine Schätzung sieht eher 2030 als Datum, dass diese Kraftwerke nicht mehr wettbewerbsfähig werden, gegenüber Gaskraftwerken." Christoph Kost, Forscher beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme

Wie sich der Zertifikatehandel aber auf Verkehr und Wärme ausdehnen lässt ist dabei noch offen.

„Theoretisch ist der Emissionshandel auf Verkehr und Raumwärme übertragbar, das wird ja schon lange gefordert, müsste allerdings auf europäischer Ebene geschehen.“ Johann Wackerbauer, ifo-Institut

Wärme und Verkehr stehen in Deutschland für etwa ein Drittel der CO2-Emissionen – das sind rund 300 Millionen Tonnen jedes Jahr.