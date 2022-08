Stromkosten: Droht eine Preis-Explosion wie bei Gas und Öl?

Ähnlich wie bei Erdgas und Rohölprodukten gibt es auch beim Strom eine Fülle von unterschiedlichen Preisen, die Erzeuger, Händler und Verbraucher privat oder gewerblich je nach Menge und Lieferzeit bezahlen. Besonders ungünstig ist es, wenn - wie derzeit bei Gas - kurzfristig Energie auf den sogenannten Spotmärkten gekauft werden muss, weil langfristige Lieferverträge den Bedarf nicht mehr decken. Bei Strom war das für den französischen Energiekonzern EDF jetzt erstmals der Fall.

Tendenz seit Jahren: Strompreise steigen

Tendenziell kennt der Strompreis seit Jahren in Deutschland nur eine Richtung: nämlich nach oben. Auch wenn gelegentlich mal eine Entlastung kommt. Die EEG-Umlage zum Ausbau regenerativer Energien trägt seit 1. Juli 2022 der Bund, so dass die Stromkunden dafür nicht mehr aufkommen müssen. Das bringt kurzfristig eine (theoretische) Entlastung von 4,4 Cent (brutto) pro Kilowattstunde, die aber nur für Juli gelten muss.

Gleichzeitig haben nämlich viele Stromanbieter bei privaten Verbrauchern schon ab August im Gegenzug weitere Preiserhöhungen angekündigt. Vor allem für nächstes Jahr wollen die Anbieter sich aber nicht festlegen. Die Energie-Lieferanten hätten vergleichsweise wenig Einfluss auf die Stromkosten, heißt es bei "Finanztip". Bei ihnen liege aber die Entscheidung über den Preis, den die Verbraucher am Ende zu zahlen hätten:

"Die Kosten für den Stromeinkauf sind 2021 stark gestiegen und mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs noch einmal stärker. Im Sommer 2022 sind die Preise an der Strombörse im Vergleich zum Vorjahr rund viermal so hoch." Verbraucherschutzportal "Finanztip"

Wie sich die Stromkosten in ihrem konkreten Einzelfall entwickelt haben, erfahren Verbraucher meist erst mit ihrer Jahresabrechnung. Sie können zwar zwischendurch bei ihrem Versorger anrufen. Der Preis richtet sich aber auch nach Verbrauchsgrenzen, zum Beispiel ab 2.000 Kilowattstunden im Jahr, die bei sparsamen Stromkunden vielleicht gar nicht erreicht werden.

Beschaffungspreise als Grund für Preiserhöhung der Stromversorger

Als Grund für ihre Preiserhöhungen geben Stromversorger wie die Süwag Vertrieb AG häufig die stark erhöhen Beschaffungspreise von 2021 an der Energiebörse EEX an – für Lieferungen im Folgejahr 2022. Bezogen auf den Preis in Cent pro Kilowattstunde, wie ihn Verbraucher zahlen, ergab sich laut Süwag im Jahresverlauf 2021 ein Anstieg von fünf Cent auf mehr als 30 Cent. Wobei der letzte Wert nur eine kurze Momentaufnahme war – bis Oktober ging es nur auf etwa zehn Cent nach oben. Nun muss die Süwag entscheiden, wie viel sie von einem solchen Anstieg an ihre Kunden weitergibt.

Um bei dem Beispiel zu bleiben: der Verbrauchspreis pro Kilowattstunde betrug in meinem Süwag-Vertrag bis zur Abschaffung der EEG-Umlage brutto (mit Mehrwertsteuer) 27,27 Cent bis 30. Juni, fiel dann im Juli für einen Monat auf 22,84. Und nun ab 1. August kostet die Kilowattstunde 29,13 Cent, also so viel wie noch nie. Hinzu kommen noch ein monatlicher Grundpreis für das Stromnetz und den Messstellenbetrieb - und auch darauf die Mehrwertsteuer.

Stromanbieter wechseln: Vorsicht vor Lockvogel-Angeboten

Beim Verbraucherportal von "Finanztip" im Internet werden Stromkunden aufgefordert, ihren Anbieter zu wechseln nach bevorzugten Kriterien. Es wird dort eine Plattform angeboten, die aus Check24 und Verivox gleichzeitig die besten Angebote herausfiltern soll. Das Ganze lasse sich darüber hinaus noch mit umweltfreundlichem Ökostrom ausgestalten. Es hat jedoch bei ausgesprochenen Billig-Anbietern von Energie in den letzten Jahren vermehrt Firmenpleiten gegeben. Einige vermeintlich günstige Preise haben sich auch als Lockvogel-Angebote herausgestellt. Außerdem versuchen inzwischen einige Energiekonzerne und Stadtwerke besonders wechselwillige Kunden herauszufiltern und von ihren Angeboten auszuschließen.

Eine längerfristige Bindung an einen Energielieferanten kann mehr Versorgungssicherheit über einen größeren Zeitraum bieten und sich dadurch bezahlt machen. Wer dagegen auf die meist besonders teuren Grundversorgungstarife zurückfällt, sollte sich auf jeden Fall nach einer Alternative umsehen. Vor einem Wechsel lohnt es sich vielleicht, mit dem aktuellen Versorger ein Beratungsgespräch zu führen über andere Tarife, die besser auf den individuellen Verbrauch des Kunden zugeschnitten sind.

Kurz- und längerfristige Preisentwicklung an der Strombörse EEX

Die Leipziger Strombörse veröffentlicht im Internet nicht nur ständig ihre Preise, sondern gibt auch einen Überblick über die Vergangenheit. Allein im Juli schwankte der Preis für eine Megawattstunde (MWh) demnach zwischen 115 Euro und 475 Euro. Aussagekräftiger ist der 50-Tage-Durchschnittspreis, der sich im laufenden Monat von rund 200 Euro auf 300 Euro verteuerte - in nur vier Wochen um etwa die Hälfte.

Moderater fällt die Entwicklung auf der 200-Tage-Linie aus, die das erste Halbjahr ganz gut wiedergibt: da zeichnet sich im Juli nur ein Anstieg von 190 Euro auf 220 Euro für eine Megawattstunde Strom ab.

Ausfall französischer Atomkraftwerke löste Preisschub aus

Ein Grund dafür, dass es in diesem Sommer besonders teuer wurde für Stromeinkäufer, ist das trockene und heiße Klima vor allem im Nachbarland Frankreich. Von den mehr als 50 Atomkraftwerken dort kann derzeit nur etwa die Hälfte richtig laufen. Die anderen werden gewartet wegen Defekten und Reparaturen, die in diesem Jahr besonders häufig in Frankreich auftraten.

Oder – und das liegt am Klima – sie können wegen Niedrigwasser in den Flüssen und erhöhten Wassertemperaturen nur im Notbetrieb laufen. Aus diesem Grund musste der französische Stromkonzern EDF (Electricité de France) vor allem in Deutschland Strom zukaufen, statt selbst ins europäische Netz einzuspeisen. Und weil das eben unverhofft kam, gingen die Preise durch die Decke.

Deutsche Photovoltaik im Winter durch französische Atomkraftwerke ergänzt

In Deutschland werden vor allem mit Windkraftanlagen und Solarparks im Sommer große Überschüsse produziert. Im Winterhalbjahr, wenn die Ausbeute der Solaranlagen deutlich nachlässt, kommen im Normalfall die ausländischen Atomkraftwerke wie aus Frankreich und Belgien bei uns zum Tragen. Sie sorgen mit ihren Überschüssen dann für eine sichere Versorgung in der Nacht und bei Windflauten, vor allem im Januar und Februar, wenn der Strombedarf am höchsten ist. In diesem Winter könnt eine neue Situation eintreten - aus zwei Gründen:

Die deutsche Stromerzeugung soll auf Gaskraftwerke weitgehend verzichten und findet bislang ab Januar ohne die letzten Atomkraftwerke statt, die am 31.12.2022 abgeschaltet werden (nach dem letzten Stand). Außerdem ist bislang lediglich ein zusätzliches Kohlekraftwerk aus dem Reservebetrieb fest eingeplant. Eine Umfrage bei Energiekonzernen wie EnBW ergab, dass diese keineswegs alle alten Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen wollen, sondern im Gegenteil dabei eher zögerlich sind.

Die gewohnten Lieferungen aus dem Ausland könnten vor allem bei den entscheidenden französischen Atomkraftwerken ausgerechnet in diesem Winter ausbleiben, weil auch dort gespart werden muss und viele Meiler wohl in den nächsten Monaten weiter ausfallen. In anderen Nachbarländern sollen ebenfalls weniger Gaskraftwerke laufen und steht auch die Steinkohle als Brennstoff nicht wie gewohnt zur Verfügung. Bei der Kohle gibt es Schwierigkeiten wegen gestörter Lieferketten.

Staatliche Entschädigung für Spitzenpreise in Frankreich?

Anfang August forderte EDF nun von der französischen Regierung 8,34 Milliarden Euro an Entschädigung dafür, dass der Konzern die kurzfristigen Preiserhöhungen von der Strombeschaffung nicht an die Verbraucher weitergeben darf. Die Regierung in Paris hatte zuvor die Strompreise gedeckelt - auf eine mögliche Tariferhöhung um lediglich vier Prozent. Stattdessen würde EDF gern um 20 Prozent erhöhen.

In Deutschland ist ein solcher staatlicher Energiedeckel für Strom- und Gaspreise nicht vorgesehen - wie in Frankreich oder Spanien. Bei uns müssen Verbraucherinnen und Verbraucher deshalb davon ausgehen, dass Konzerne wie EDF oder auch die Süwag solche stark erhöhten Einkaufspreise an die Verbraucher weitergeben werden.

Warmes Niedrigwasser auch für Kohlekraftwerke problematisch

Auch konventionelle Kraftwerke mit fossilen Energieträgern wie Kohle brauchen Kühlwasser aus Flüssen, das sich aus Klimagründen bereits aufgeheizt hat oder wegen Niedrigwasser nicht wie gewohnt zur Verfügung steht. In Deutschland könnten neben den drei noch arbeitenden Atomkraftwerken auch Kohlekraftwerke wie von Uniper in Großkrotzenburg bei Hanau am Untermain davon betroffen sein.

Uniper veröffentlichte jedenfalls für die Strombörse EEX eine Meldung, wonach der Betrieb im September eingeschränkt werden könnte. Wegen Niedrigwasser und der schwierigen Belieferung mit Kohle über Rhein und Main, wo der Schiffsverkehr beeinträchtigt ist.

Anstieg wie bei Gas ist auch beim Strompreis denkbar

Beide Energiemärkte - für Gas und Strom - weisen vor allem bei den kurzfristig verfügbaren Lieferungen über den Spotmarkt (Börsenpreise) viele Parallelen und ähnliche Entwicklungen seit 2021/2022 auf. Der Ukraine-Krieg und die ausbleibenden russischen Lieferungen von Öl und Gas betreffen zumindest indirekt auch den Strommarkt. Wie früher beim Gas dienen Spotmärkte wie die Leipziger Energy Exchange EEX normalerweise nur dazu, kleinere Engpässe aufzufüllen, die nicht durch langfristige Lieferverträge abgedeckt werden.

Das Beispiel EDF in Frankreich zeigt aber, dass nicht nur Gasversorger sondern auch Stromversorger von Lieferengpässen in größerem Umfang betroffen sein können. Wenn es in einem EU-Land zu einem unerwartet höheren Strombedarf kommt wie bei den französischen Atomkraftwerken, können durchaus größere Mengen nur noch zu Höchstpreisen aus anderen Ländern zur Verfügung stehen – oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr. Ein solcher extremer Preisanstieg ist bereits zu erwarten, falls der aktuelle Strombedarf nur noch knapp gedeckt werden kann und stellenweise Ausfälle drohen.