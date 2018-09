Streit zwischen BMW und seinen Händlern droht zu eskalieren

Die BMW- und Mini-Händler in Deutschland weigern sich, die neuen Fünf-Jahresverträge mit dem Konzern zu unterschreiben. Der neue Vertrag sei ihnen vom Konzern ohne Verhandlungen einfach vorgesetzt worden, ist aus Händlerkreisen zu hören. Wenn kein neuer Vertrag zustande kommt, können die Händler ab Montag weder Fahrzeuge noch Teile bei BMW bestellen. Für den Konzern wäre das ein schwerer Schlag. Denn nach wie vor läuft der größte Teil des Absatzes über die 140 Vertragshändler mit ihren 550 Autohäusern.

BMW-Händler fordern neue Gespräche

Der Verband Deutscher BMW-Vertragshändler verlangt, dass der Konzern mit ihnen partnerschaftlich über alle die Zukunft betreffenden Bereiche verhandelt, wie es in einer Pressemitteilung des Verbands heißt. Bis ein neuer Vertrag geschlossen ist, könnte man mit dem Hersteller auf Basis des noch bestehenden Vertragswerks weiterarbeiten, schlagen die Händler vor. Der Konzern dagegen verteidigt sein Vorgehen. Man müsse sich den veränderten Erwartungen ihrer Kunden anpassen, heißt es in einer Stellungnahme. Den gemeinsamen Herausforderungen der Digitalisierung und den Anforderungen eines kundenzentrierten Automobilhandels über alle Kanäle werde in dem Vertrag Rechnung getragen.

Sorge um die Zukunft

Die Händler sehen das anders, sie weisen darauf hin, dass der Konzern nach wie vor Milliarden verdient, während sie unter einem hohen Wettbewerbsdruck in der Branche leiden. Der Abgasskandal und drohende Fahrverbote sorgen darüber hinaus für verunsicherte Kunden. Dies belastet auch das Geschäft mit den Gebrauchtwagen. Die Händler sorgen sich um ihre Zukunft, da der Konzern unter anderem mit seinem Direktvertrieb immer stärker in den Geschäftsgebieten der Händler wildert, also an ihnen vorbei Fahrzeuge verkauft, zum Beispiel an Großkunden. Daneben steht der Handel aufgrund der Digitalisierung vor einem radikalen Wandel.