Streit um Tankrabatt: Mineralölverband wehrt sich gegen Vorwürfe

Bereichern sich die Mineralölkonzerne am von der Bundesregierung eingeführten Tankrabatt? So lautet der Vorwurf aus Politik und Gesellschaft. Der Verbandssprecher Alexander von Gersdorff von Fuels und Energie e.V. verneint das. Er beteuerte im Interview mit der radioWelt von Bayern 2, dass die Mineralölwirtschaft den von der Bundesregierung beschlossenen Tankrabatt von 35 Cent bei Benzin und 17 Cent bei Diesel voll an die Kunden weitergebe.

Mineralölverband: Wir geben Tankrabatt voll an Kunden weiter

Es sei "ärgerlich" und "frustrierend", dass die Preise seit dem ersten Juni wieder gestiegen seien, so Gersdorff und erklärte: "Der Benzinpreis wäre jetzt ohne Energiesteuersenkung bei 2,30 Euro je Liter, bei Diesel ist es ein bisschen anders, da wäre er bei 2,15 Euro, weil aus europasteuerlichen Gründen der Dieselrabatt nicht so stark ausfallen konnte wie der Benzinrabatt." Er versichere, dass der Tankrabatt "voll an die Tankkunden weitergegen wird".

Am Donnerstag hatte unter anderem die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken die Mineralölkonzerne kritisiert. Diese würden die Preissenkungen nicht so umsetzten, wie sich die Bundesregierung das vorgestellt habe. Sie forderte ein "schnelles und mutiges Handeln" der Kartellbehörde.

Argument: Höhere Produktkosten für Benzin und Diesel

Man sei offen für ernsthafte Gespräche mit der Politik, sagt Verbandssprecher Alexander von Gersdorff: "Wir sind jederzeit bereit. Ich würde sagen, wir sind sogar froh drüber. Und wir sind auch froh, wenn das Kartellamt genauer hinschaut, denn es ist ein unangenehmer Zustand, wenn man immerzu am Pranger steht für vermeintlich zu hohe Preise, während in Wahrheit der Tankrabatt weitergegeben wird." Der hohe Preis käme aufgrund der höheren Produktkosten für Benzin und Diesel auf dem Weltmarkt zustande, so der Verbandssprecher, der Rohölpreis spiele auch eine Rolle, "aber nicht die Hauptrolle."

Debatte über Übergewinnsteuer für Ölkonzerne

Zur Debatte über die Einführung einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne sagte von Gersdorff: "Dazu müsste erst einmal ein sogenannter Übergewinn vorliegen, aber hier werden gewisse Dinge durcheinandergeworfen. Die Mineralölgesellschaften in Deutschland sind nicht im internationalen Ölfördergeschäft tätig, dort hört man ja immer von solchen Milliardensummen. Das ist im inländischen Tank- und Raffineriengeschäft nicht der Fall. Und deswegen ist schon mal grundsätzlich zu fragen, ob hier Übergewinne vorliegen. Also, ich kann es für unsere Unternehmen in diesem Moment nicht sagen."

Unter anderem der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hatte am Donnerstag eine sogenannte Übergewinnsteuer ins Spiel gebracht. Sie könne auf die zusätzlichen Umsätze im Vergleich zu 2021 erhoben werden und eine 50-prozentige Steuer auf zusätzliche Gewinne beinhalten. So würden Mineralölkonzerne immer noch ordentliche Gewinne machen, aber auch der Staat und damit die Steuerzahler an diesen leistungslosen Gewinnen beteiligt werden, argumentierte er. Auch der Vorsitzende der Monopolkommission der Bundesregierung, Jürgen Kühling, hielt die Einführung einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne zuletzt für überlegenswert. Die bayerische Staatsregierung andererseits ist gegen die Einführung einer Übergewinnsteuer auf zusätzliche Profite der Mineralölgesellschaften.