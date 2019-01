Streit um Steuernachzahlung beim ADAC

Internen Streit gibt es offenbar darüber, woher das Geld für die Steuernachzahlung kommt. Der ADAC-Verwaltungsrat hat mehrheitlich beschlossen, dass sich die Regionalklubs an den Mehrkosten beteiligten sollen. Fünf der insgesamt achtzehn Regionalclubs wollen sich offenbar dagegen wehren. ADAC - Unternehmenssprecher Christian Garrels sagt dem Bayerischen Rundfunk, er habe bislang keinerlei Kenntnis darüber. Es lägen dem Münchner Club auch keinerlei Klageschriften vor.

ADAC: 100 Millionen Steuernachzahlung

Der ADAC muss für die Jahre 2016 bis 2018 über 100 Millionen Euro Steuern nachzahlen. Das Bundeszentralamt für Steuern in Bonn hatte entschieden, dass ein Teil der ADAC-Mitgliedsbeiträge versicherungssteuerpflichtig sind. Laut ADAC wurde der Betrag fällig im Rahmen einer Neuveranlagung. Dies sei durchaus nichts Ungewöhnliches und vom Automobilclub lange erwartet worden. Für 2019 stünden weitere Zahlungen in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro an.

ADAC-Mitgliedsbeiträge rückwirkend steuerpflichtig

Mit dem Beitritt in den Automobilclub sind viele Leistungen, wie etwa eine Pannen- und Unfallhilfe-Garantie verbunden. Nach Auffassung des Bundeszentralamtes für Steuern sei dies – laut ADAC - eine eindeutige Versicherungsleistung und damit mit 19 Prozent zu versteuern. Anders als kommerzielle Versicherer, die einen vergleichbaren Schutz anbieten, musste der mit mehr als 20 Millionen Mitgliedern größte Automobilclub Europas viele Jahre keine Versicherungssteuer bezahlen.

ADAC steuerlich neu bewertet

Dem BR teilt das Unternehmen mit, dass die bislang für den ADAC zuständige Steuerbehörde das Finanzamt München gewesen sei. Nun allerdings sei der Club vom Bundeszentralamt für Steuern neu veranlagt worden. Der Grund sei eine unterschiedliche Bewertung der Mitgliederleistung. Der ADAC wurde daher rückwirkend mit einem anderen Steuersatz bewertet.

Schon früher musste der ADAC Steuern nachzahlen

Steuerrechtler wie Florian Regenfelder vom Beratungsunternehmen Ecovis halten diese Aussage für nicht nachvollziehbar. Die Neubewertung des Clubs habe bereits 2010 stattgefunden. Nachforderungsbescheide lagen also schon viel früher auf dem Tisch. Rückwirkend für die Jahre 2014 und 2015 musste der ADAC bereits etwa 90 Millionen Euro überweisen. Das werfe die Frage auf, warum die Forderungen erst jetzt publik werden.