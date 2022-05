Streit um Fonds: Allianz zahlt Milliardenstrafe in den USA

Im August 2020 wurde bekannt, dass einige US-Fonds einer Allianz-Tochter in den USA in eine Schieflage geraten waren. Die Fonds wurden inzwischen abgewickelt. Jetzt hat sich der Münchener Konzern mit dem US-Justizministerium geeinigt und zahlt eine Milliardenstrafe, weil die verantwortlichen Manager die betroffenen Anleger jahrelang getäuscht hatten. Allianz Global Investors in Amerika habe sich schuldig bekannt, den Fondsmanagern dort nicht genügend auf die Finger geschaut zu haben.

Fehlverhalten bei der Allianz kostet Milliardenbetrag

Im Rahmen eines Vergleichs zahlt die Allianz nun eine milliardenschwere Strafe, eine hohe Entschädigung an die betroffenen Anleger und in einem weiteren Vergleich noch einmal 675 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC. Alles sei aber über die bereits gebildeten Rückstellungen in Höhe von 5,6 Milliarden Euro abgedeckt, heißt es in München.

Zunächst sah es nach einer Finanzwette aus, die zu spekulativ war und bei der die Kundschaft der Allianz-Tochter draufzahlen sollte, also vor allem amerikanische Pensionsfonds. Sie verklagten die Allianz aber auf mehr als sechs Milliarden US-Dollar.

US-Justizministerium schaltete sich ein

Erst als sich das US-Justizministerium einschaltete, wollte der Konzernvorstand eigene Fehler bei seiner Fondstochter Allianz Global Investors nicht mehr ausschließen. Jetzt ist klar: Das US-Justizministerium hat drei Fondsmanager angeklagt. Es geht um eine mögliche Verschwörung, um den Vorwurf des Wertpapier- und Anlagebetrugs und um Behinderung der Justiz. Einer der Verantwortlichen habe sich in Denver den Behörden gestellt. Ihn hatte die Allianz bereits Ende vergangenen Jahres entlassen.