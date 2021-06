Streit am Loewe-Stammsitz Kronach: "Letzte Chance" für die Stadt

In Kronach berät am Nachmittag der Stadtrat über den künftigen Hauptsitz des TV- und Hifi-Geräte-Herstellers Loewe. Das Unternehmen will eine Teilfläche des Firmengeländes von der Stadt zurückkaufen. Loewe hatte der Stadt ursprünglich bis Ende Mai ein Ultimatum zum Rückkauf des betreffenden Grundstücks gesetzt.

Zugleich kündigte Loewe an, seinen Hauptsitz mit rund 160 Arbeitsplätzen aus Kronach abzuziehen, sollte der Rückkauf des Teilgeländes nicht zustande kommen.

Loewe in Kronach: Zweite Frist läuft aus

Der Stadtrat hatte daraufhin eine öffentliche Ausschreibung des Grundstücks angekündigt. Loewe hatte diesen Schritt begrüßt und wenig später dennoch eine weitere Frist ins Spiel gebracht: das Datum der heutigen Stadtratssitzung. Das Unternehmen brauche nach über einem Jahr Verhandlungen mit der Stadt Kronach eine schnelle Entscheidung, um sich für die Zukunft aufzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Man gehe davon aus, dass der Kronacher Stadtrat den Prozess der Ausschreibung anstoßen und rechtliche Bedingungen festlegen werde, damit es zu einer schnellen Einigung kommen könne.

Loewe: Letzte Chance für die Stadt Kronach

Sollten die Bedingungen der Ausschreibung aus Sicht des Unternehmens nicht passen, sei man gezwungen, die Suche nach einem neuen Firmenhauptsitz wieder aufzunehmen. Das Unternehmen spricht von der letzten Chance für die Stadt Kronach.

Bürgermeisterin: Demokratische Prozesse brauchen Zeit

Auf BR-Anfrage heißt es von Kronachs erster Bürgermeisterin Angela Hofmann (CSU), es sei ihr ein großes Anliegen, dass man baldmöglichst in die Ausschreibung gehen könne. Dazu liefen Vorbereitungen. Es sei wichtig gewesen, dass man sich in den vergangenen Monaten viel Zeit für das Thema genommen habe und in einigen Punkten Konsens in Bezug auf das Grundstück erzielen konnte. Demokratische Prozesse bräuchten ihre Zeit, um stabile Entscheidungen herbeizuführen, so Hofmann weiter.

TV-Hersteller will 20 Millionen am Stammsitz investieren

Die Stadt Kronach hatte das Betriebsgelände vor rund sieben Jahren vom damals insolventen Unternehmen gekauft, um es städtebaulich weiterzuentwickeln. Nach einer weiteren Insolvenz 2019 und der Übernahme durch einen Investor arbeiten inzwischen wieder 160 Angestellte am Stammsitz in Kronach. Ein Rückkauf ist nach Angaben des Unternehmens die Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Standorts und Investitionen von rund 20 Millionen Euro.