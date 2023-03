Streikwoche in Mittelfranken steht bevor

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden diese Woche die Beschäftigten zahlreicher Einrichtungen in Mittelfranken vorübergehend die Arbeit niederlegen. Am Mittwoch (22.03.23) werden zur zentralen Kundgebung rund 8.000 Menschen am Nürnberger Kornmarkt erwartet. An diesem Tag sind die Beschäftigten der kommunalen Kindertagesstätten, der Verkehrsüberwachung, der Verwaltungen und der Energieversorger aufgerufen.

Langer Warnstreik bei der Müllabfuhr

Die Müllabfuhr wird sogar bis einschließlich Freitag (24.03.23) bestreikt, damit die Entsorgung nicht einfach an den darauffolgenden Tagen nachgeholt werden kann, sagte die Tarifkoordinatorin von Verdi Mittelfranken, Rita Wittmann, dem Bayerischen Rundfunk. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind vorerst vom Streik ausgenommen, damit die Beschäftigten zur Kundgebung am Kornmarkt kommen können, so Wittmann. Ob in den Verkehrsbetrieben dann ab Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen wird, sei noch unklar.

Warnstreiks in Krankenhäusern am Dienstag

Bereits ab Dienstag (21.03.23) sind die Beschäftigten aller Kliniken in Mittelfranken zum Warnstreik aufgerufen. Lediglich die Regiomed-Klinik Ansbach ist davon ausgenommen. Sie wird am 22. und 23. März bestreikt. Die Mitarbeiter des Nürnberger Jugendamtes werden ebenfalls am 22. und 23. März die Arbeit niederlegen. Der Allgemeine Sozialdienst sowie die Kinderschutz-Hotline (09 11 / 2 31-33 33) sollen aber uneingeschränkt erreichbar bleiben.

Bereits Planungen für Zeit nach dritter Tarifrunde

Es werde schon jetzt besprochen, wie es weitergehen soll, wenn auch die dritte Tarifrunde vom 27. bis zum 29. März keinen Abschluss bringe, so Tarifkoordinatorin Wittmann. Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.